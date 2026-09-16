Pronostican un día de hasta 36 grados: alertan por un aumento marcado de temperatura para Córdoba
El frío invernal dará paso a un marcado ascenso de la temperatura, aunque pronostican precipitaciones y vaivenes en el termómetro.
16/09/2026 | 08:16Redacción Cadena 3
FOTO: Calor en Córdoba (Foto: Daniel Cáceres para Cadena 3)
Córdoba se prepara para experimentar un cambio de tiempo radical en cuestión de días. Luego de un fin de semana marcado por las bajas temperaturas y las nevadas en la zona de las Altas Cumbres, el termómetro inició una rápida recuperación y el sol volvió a ganar protagonismo en toda la provincia.
La tendencia al alza se consolidará durante las próximas jornadas y alcanzará su punto más alto el próximo domingo 20, en la antesala del inicio de la primavera. Para ese día, meteorólogos anticipan temperaturas máximas de entre 31 y 33 grados en la capital cordobesa. En tanto, el ambiente caluroso se sentirá con mayor intensidad en diversos sectores del interior provincial, donde los registros térmicos podrían escalar hasta los 36 grados.
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El ascenso sostenido tendrá un breve paréntesis entre el lunes 21 y el martes 22, período en el cual se espera una leve disminución de las marcas máximas. Para la jornada del lunes, además, los pronósticos indican probabilidades de lluvias aisladas sobre la ciudad de Córdoba.
Sin embargo, el alivio será temporario. A partir del miércoles 23, las temperaturas volverán a subir de manera paulatina. Frente a este panorama, especialistas en el clima recordaron que la región atraviesa un período caracterizado por una marcada volatilidad térmica, por lo que no descartan la llegada de nuevos ingresos de aire frío tras este pasaje de calor estival.
Lectura rápida
¿Qué cambio se anticipa en Córdoba? Se espera un cambio de tiempo radical con un aumento de temperaturas.
¿Quiénes están pronosticando el clima? Meteorólogos están anticipando las condiciones climáticas en Córdoba.
¿Cuándo alcanzará su punto más alto la temperatura? El próximo domingo 20, justo antes del inicio de la primavera.
¿Dónde se sentirán más intensamente las altas temperaturas? En diversos sectores del interior provincial.
¿Por qué se prevé una volatilidad térmica? La región atraviesa un período caracterizado por cambios bruscos en las temperaturas.