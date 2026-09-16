Pronostican un día de hasta 36 grados: alertan por un aumento marcado de temperatura para Córdoba

Córdoba se prepara para experimentar un cambio de tiempo radical en cuestión de días. Luego de un fin de semana marcado por las bajas temperaturas y las nevadas en la zona de las Altas Cumbres, el termómetro inició una rápida recuperación y el sol volvió a ganar protagonismo en toda la provincia.

La tendencia al alza se consolidará durante las próximas jornadas y alcanzará su punto más alto el próximo domingo 20, en la antesala del inicio de la primavera. Para ese día, meteorólogos anticipan temperaturas máximas de entre 31 y 33 grados en la capital cordobesa. En tanto, el ambiente caluroso se sentirá con mayor intensidad en diversos sectores del interior provincial, donde los registros térmicos podrían escalar hasta los 36 grados.

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El ascenso sostenido tendrá un breve paréntesis entre el lunes 21 y el martes 22, período en el cual se espera una leve disminución de las marcas máximas. Para la jornada del lunes, además, los pronósticos indican probabilidades de lluvias aisladas sobre la ciudad de Córdoba.

Sin embargo, el alivio será temporario. A partir del miércoles 23, las temperaturas volverán a subir de manera paulatina. Frente a este panorama, especialistas en el clima recordaron que la región atraviesa un período caracterizado por una marcada volatilidad térmica, por lo que no descartan la llegada de nuevos ingresos de aire frío tras este pasaje de calor estival.