Cadena 3 superó los 1.000 árboles nativos plantados en el último año en festivales de todo el país

FOTO: Nahuel Pennisi dejó su huella con la Argentina Reforesta en Río Cuarto

Más allá de la cobertura periodística de los grandes eventos culturales del país, la iniciativa ambiental "La Argentina Reforesta" impulsada por Cadena 3 ya superó la barrera de los 1.000 árboles nativos plantados durante el último año.

La propuesta busca unir a la música, las comunidades locales y el compromiso ecológico para dejar una huella verde perdurable una vez que los escenarios se desarman.

La dinámica del proyecto consiste en plantar ejemplares de especies autóctonas —como el algarrobo— en cada localidad donde se realiza un festival.

La actividad reúne en el territorio a los artistas de la grilla, autoridades locales como los intendentes de cada municipio y los propios vecinos del lugar.

Grandes referentes de la música popular argentina ya se sumaron a la propuesta dejando su semilla en distintas regiones. Entre las figuras participantes destacan Jorge Rojas, el Chaqueño Palavecino, Soledad Pastorutti, Los Tequis, Los Pericos, Nahuel Pennisi, Damián Córdoba y Sergio Galleguillo.

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La campaña mantiene un alcance federal que abarca desde escenarios multitudinarios hasta plazas de pequeñas comunas:

Cafayate: Las Voces de Orán.

Merlo: Magikuyán.

Villa María: Juan Fuentes.

Los Reartes: Cristian Herrera y Los Sacheros.

Desde la emisora destacan que cada uno de los más de mil árboles plantados representa una historia de encuentro entre la cultura local y la preservación ambiental, consolidando un legado ecológico con raíces profundas de norte a sur y de este a oeste del territorio nacional.