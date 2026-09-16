Cada dos minutos, un procedimiento cardiovascular por cateterismo se realiza en Argentina

Buenos Aires, 16 septiembre – El Día Internacional de la Cardiología Intervencionista se conmemora este miércoles, una fecha que resalta la evolución de una especialidad médica que ha transformado el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades cardiovasculares. En el tiempo que lleva leer este artículo, se estima que al menos seis personas han ingresado a una sala de hemodinamia para someterse a un procedimiento cardiovascular por cateterismo.

Entre ellas, dos podrían haber llegado con un infarto en evolución y un intenso dolor en el pecho, mientras que otras tres probablemente se someten a una intervención programada para evaluar el estado de sus arterias coronarias tras pruebas sospechosas. La sexta persona podría ser un paciente que está a punto de recibir un reemplazo de una válvula cardíaca, un procedimiento que anteriormente requería cirugía a corazón abierto, según un informe de la Agencia Noticias Argentinas.

Detrás de cada una de estas historias se encuentra una realidad poco conocida: la cardioangiología intervencionista se ha consolidado como una de las especialidades que más ha revolucionado el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares en las últimas décadas. La incorporación constante de nuevas tecnologías, dispositivos avanzados y personal médico altamente capacitado ha permitido que, mediante técnicas mínimamente invasivas, se mejore el pronóstico de miles de pacientes y se amplíen las opciones terapéuticas.

Estos avances son aún más significativos al considerar el impacto de las enfermedades cardiovasculares en la salud de la población argentina. De acuerdo con estadísticas oficiales, en 2024, 105.130 personas fallecieron en el país por estas enfermedades, lo que representa el 30,3% de todas las muertes por causas definidas.

Esta cifra supera la de las enfermedades respiratorias, que causaron 77.523 fallecimientos (22,3%), y la suma de todas las patologías oncológicas, que resultaron en 62.572 muertes (18,9%). En otras palabras, una de cada tres muertes en Argentina se debe a una enfermedad cardiovascular.

En este contexto, cada avance que facilite el diagnóstico precoz de obstrucciones arteriales, la rápida restauración de la circulación durante un infarto o el tratamiento de enfermedades complejas sin necesidad de cirugía mayor tiene un gran impacto en la salud pública. Así lo expresó el Dr. Alfredo Bravo, presidente del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI), quien añadió: "Desde el CACI nos unimos a la conmemoración del Día Internacional de la Cardiología Intervencionista cada 16 de septiembre para destacar la evolución de nuestra especialidad".

Con motivo de esta celebración, el CACI publicó una proyección nacional basada en su Registro de Procedimientos, que refleja la magnitud actual de esta disciplina en el país. Según las estadísticas, se realizan más de 250.000 procedimientos cardiovasculares por cateterismo al año, lo que equivale a un procedimiento cada dos minutos.

De este total, alrededor de 150.000 son estudios diagnósticos destinados a determinar el estado de las arterias coronarias o de otras estructuras cardiovasculares, mientras que entre 100.000 y 115.000 son intervenciones terapéuticas para tratar enfermedades previamente diagnosticadas.

El Dr. Diego Grinfeld, cardioangiólogo intervencionista y ex presidente del CACI, destacó: "A menudo se piensa en la cardioangiología intervencionista solo cuando se presenta un infarto. Sin embargo, nuestra especialidad abarca también el diagnóstico y tratamiento de un número creciente de enfermedades cardiovasculares, gracias a la investigación científica y al compromiso de los equipos de salud".

La angioplastia transluminal coronaria (ATC) es considerada el procedimiento emblemático de esta especialidad. Consiste en introducir un catéter a través de una arteria, generalmente de la muñeca o la ingle, hasta llegar al corazón. Una vez que se identifica una obstrucción, se utiliza un pequeño balón para reabrir el vaso sanguíneo y restablecer el flujo de sangre. En la mayoría de los casos, se implanta un stent, una malla metálica que mantiene la arteria abierta y reduce el riesgo de que se vuelva a estrechar. Este procedimiento, que se realiza de manera mínimamente invasiva, permite al paciente recibir el alta rápidamente y retomar su vida cotidiana mucho antes que tras una cirugía convencional.

El Dr. Omar Santaera, cardioangiólogo intervencionista y ex presidente del CACI, indicó que anualmente se realizan entre 65.000 y 75.000 angioplastias coronarias en Argentina. Se estima que se colocan alrededor de 105.000 stents al año, lo que equivale a uno cada cinco minutos.

El stent fue desarrollado por el médico argentino Dr. Julio Palmaz, quien lo patentó en 1988 en Estados Unidos junto al Dr. Richard Schatz. Desde entonces, se estima que casi 50 millones de personas en todo el mundo se han beneficiado de este dispositivo.

El Dr. Alejandro Palacios, médico cardioangiólogo intervencionista y ex presidente del CACI, subrayó: "El mejor tratamiento para un infarto es evitar que ocurra. No obstante, cuando ya ha sucedido, el tiempo es crucial. Restablecer la circulación en la arteria obstruida lo más pronto posible maximiza las posibilidades de preservar el músculo cardíaco y minimizar las secuelas".

El Dr. David Vetcher, también ex presidente del CACI, advirtió que "en cardiología hay una frase que resume esta realidad: 'el tiempo es músculo'. Cada minuto que una arteria permanece obstruida implica una mayor pérdida de tejido cardíaco. Por ello, la organización de redes asistenciales y la disponibilidad de equipos capacitados para realizar angioplastias de urgencia 24/7 son vitales para la supervivencia de los pacientes".

En los últimos años, las salas de hemodinamia han ampliado su enfoque para tratar diversas enfermedades estructurales del corazón, como el reemplazo de válvulas cardíacas, el tratamiento de patologías de la aorta, intervenciones en arterias periféricas y la corrección de cardiopatías congénitas. Muchos de estos procedimientos eran impensables hace una generación y, cuando se realizaban, requerían cirugías complejas y largas internaciones.

La Dra. Amalia Descalzo, vicepresidenta del CACI, concluyó: "Hoy podemos intervenir no solo en las arterias coronarias, sino también en válvulas cardíacas, la aorta y otros territorios vasculares, ofreciendo alternativas a pacientes que antes tenían opciones limitadas. El gran avance es que ahora podemos tratar patologías complejas con procedimientos menos invasivos, lo que permite una recuperación más rápida y una mejor calidad de vida".