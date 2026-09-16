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Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy miércoles 16 de septiembre.

El sorteo número 5469 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el miércoles 16 de septiembre a las 12:00, con el número a la cabeza 0486, que representa "A primera (El Humo)".

16/09/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 5469 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el miércoles 16 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 0486, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Humo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0486
2° 0166
3° 5262
4° 8569
5° 6041
6° 5604
7° 2046
8° 1313
9° 0969
10° 3983
11° 4175
12° 0780
13° 2828
14° 0447
15° 6487
16° 0002
17° 6314
18° 0692
19° 6038
20° 8353

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5469 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 16 de septiembre a las 12:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 0486.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (El Humo)".

¿Cuáles son los primeros cinco números?
1° 0486, 2° 0166, 3° 5262, 4° 8569, 5° 6041.

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