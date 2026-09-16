Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy miércoles 16 de septiembre.

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El sorteo número 5469 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el miércoles 16 de septiembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 0486, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Humo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 0486

2° 0166

3° 5262

4° 8569

5° 6041

6° 5604

7° 2046

8° 1313

9° 0969

10° 3983

11° 4175

12° 0780

13° 2828

14° 0447

15° 6487

16° 0002

17° 6314

18° 0692

19° 6038

20° 8353