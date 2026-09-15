Boca empató ante San Pablo en Brasil y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana

Boca se clasificó este martes a la noche a semifinales de la Copa sudamericana, tras igualar como visitante 1 a 1 con San Pablo de Brasil, en un partido que controló bien más allá de sufrir un poco en los últimos minutos, por la revancha de los cuartos de final, disputado en el estadio Morumbí.

El gol para los de La Ribera lo convirtió Leandro Lozano , a los 15 minutos del segundo tiempo.

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ZURDAZO DE LOZANO PARA EL 1-0 DE BOCA



El uruguayo aprovechó una desatención de Sao Paulo y no perdonó. El Xeneize aumenta su ventaja en la serie.



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Domingos Duarte igualó el encuentro para los locales, a los 44 del mismo período.

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DOMINGOS DUARTE EMPATÓ EL ENCUENTRO PARA SAO PAULO



El defensor del Tricolor metió un gran cabezazo para poner el 1-1 ante Boca y quedar a un gol de igualar la serie.#CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/UsTQOuAxNX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 16, 2026

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El cuadro azul y oro, ganador de la serie, ahora enfrentará a Vasco Da Gama de Brasil, que eliminó por 2-0 en la revancha (y en el global) a Independiente de Santa Fe para meterse entre los cuatro mejores del certamen internacional.

Boca hizo valer su ventaja

En el primer tiempo, Boca arrancó bastante mejor que su rival, que tenía la obligación de dar vuelta la serie ante su gente. Si bien no generaba chances claras, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena manejaron el mediocampo y las aproximaciones al arco rival.

Ante un San Pablo desconcertado, Boca presionó alto y salió a buscar un tanto de entrada. Para los 20 minutos de juego, “El Xeneize” acumuló dos chances: primero, con una contra desperdiciada por Miguel Merentiel. Más tarde, Leandro Paredes tiró un centro venenoso que terminó en las manos de Rafael.

A pesar de ser el claro dominador, Boca sufriría a los 29 minutos de la primera mitad. Tras un centro desde la derecha por un tiro libre, el jugador Santana cabeceó en lo alto y la pelota pasó por arriba del arco defendido por Álvaro Montero.

Seguidamente, los visitantes volverían a salvarse. A los 37, Montero debió exigirse arriba para evitar la caída del arco de Boca, tras una muy buena jugada colectiva de San Pablo. De hecho, la pelota terminó en el travesaño tras el manotazo del arquero.

Por parte de Boca, si bien tuvo la pelota y probó de afuera, no concretó remates claros al arco. En cambio, su disminuido rival fue un poco más claro, aunque no le alcanzó para quebrar el rumbo de la serie hacia el final del primer tiempo.

Tras la igualdad en la primera parte, la presión, exigencia y murmullos del Morumbí hacia su equipo creaban una atmósfera algo hostil para San Pablo. Boca, en cambio, podía jugar con la tranquilidad de estar clasificándose por la mínima.

En la previa al segundo tiempo, se vivieron algunos minutos tensos, ya que San Pablo tardó mucho en salir del vestuario. Mientras Boca lo esperaba aproximadamente por cinco minutos, los locales terminaron saltando de nuevo a la cancha en un clima enrarecido.

Para la segunda mitad, el protagonista comenzó siendo San Pablo. El local tomó la iniciativa y mantuvo en su campo a un Boca que no reaccionaba. De todas maneras, el conjunto paulista no tuvo ocasiones claras de peligro para buscar el empate.

No obstante, los comandados por Rodolfo Arruabarrena construyeron una buena jugada, que además contó con la floja respuesta defensiva del rival, para que Leonel Flores, con un sutil pase, habilitara a Lozano y éste definiera con un fuerte remate de zurda, que batió las manos del arquero Rafael.

Diez minutos más tarde, el cuadro tricolor conseguía responder e igualar el encuentro, para soñar con la remontada en la serie, pero el árbitro uruguayo Gustavo Tejera, a instancias del VAR, anuló el gol por fuera de juego por lo que el resultado no sufrió modificaciones.

En los instantes finales de la partida, Artur fue el encargado de ejecutar un tiro libre, que tuvo destino en la cabeza de Domingos Duarte para poner el 1-1 y complicar al cuadro “Xeneize” sobre el cierre, aunque no fue suficiente.

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