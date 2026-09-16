FOTO: Los centros de datos de EE. UU. podrían consumir más gas natural que Alemania y Japón juntos para 2035

La creciente demanda de inteligencia artificial ha llevado a los centros de datos en los Estados Unidos a una proyección alarmante: para 2035, podrían consumir más gas natural que Alemania y Japón juntos. Según un reciente informe de BloombergNEF, se espera que estos centros alcancen un consumo de aproximadamente 18 mil millones de pies cúbicos de gas natural por día, casi el doble de lo que se había estimado hace solo nueve meses.

Este aumento en la demanda de gas natural se debe en gran medida al auge de los centros de datos, que se espera que sean el segundo mayor impulsor del crecimiento de la demanda de gas natural, solo detrás de las exportaciones de GNL. A pesar de que no todos los proyectos de centros de datos anunciados se completarán, la tendencia es preocupante.

Recientemente, empresas como Meta, Microsoft, Google y Amazon han hecho titulares al anunciar planes para construir nuevas plantas de energía a gas natural que operarán de manera independiente a la red eléctrica. Se estima que estos proyectos podrían consumir entre 2.9 y 3.4 mil millones de pies cúbicos por día para 2035, lo que equivale a la cantidad total que todos los centros de datos consumen hoy, incluidos los que dependen de la red.

Aunque estas instalaciones que generan su propia energía representan solo una parte del crecimiento total de la demanda, el informe de BloombergNEF indica que los centros de datos conectados a la red impulsarán un consumo adicional de 15 mil millones de pies cúbicos por día de gas natural. Esto es cinco veces más que el crecimiento de la demanda en todos los otros sectores conectados a la red combinados.

El impacto de este crecimiento en la demanda podría resultar en un aumento de los precios del gas natural, lo que plantea preocupaciones sobre la estabilidad del mercado. La mayoría de la expansión de los centros de datos depende de precios estables del gas natural, que han prevalecido en los últimos años. Sin embargo, analistas de Noreva advierten que la combinación del auge de los centros de datos y el aumento de las exportaciones de GNL podría provocar un aumento significativo en los precios.

Además, el impacto climático de esta demanda creciente es considerable. La quema de un pie cúbico de gas natural libera el equivalente a 60 gramos de dióxido de carbono en la atmósfera, teniendo en cuenta la extracción, procesamiento y distribución. Este incremento en la demanda de los centros de datos podría generar 1 millón de toneladas más de contaminación por gases de efecto invernadero al día, lo que representa aproximadamente el 12% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en EE. UU. en la actualidad.