Investigadores logran revertir la edad biológica en adultos mayores en solo 4 semanas

Un reciente estudio de la Universidad de Sídney demostró que adultos mayores, de entre 65 y 75 años, que ajustaron su ingesta de grasas, carbohidratos y proteínas animales, mostraron indicios de una reducción en su edad biológica en solo cuatro semanas. La investigación, publicada en la revista Aging Cell, estuvo a cargo de la doctora Caitlin Andrews y su equipo de la Escuela de Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente de la universidad.

La edad biológica es una medida que estima la condición de salud y el funcionamiento fisiológico de una persona, en contraposición a su edad cronológica. Según el estudio, los participantes que disminuyeron su consumo de grasas o proteínas de origen animal presentaron un perfil biomarcador que indicaba una edad biológica más joven.

El estudio incluyó a 104 participantes que fueron asignados aleatoriamente a cuatro grupos dietéticos diferentes. Todos los grupos recibieron el 14% de su energía total de proteínas, pero variaron en la proporción de grasas y carbohidratos. Dos de las dietas eran omnívoras (con un 50% de proteínas de origen animal) y las otras dos semi-vegetarianas (con un 70% de proteínas de origen vegetal).

Los grupos de dieta alta en carbohidratos y baja en grasas, en particular el grupo omnívoro, mostraron la reducción más significativa en su edad biológica. Este grupo consumió un 14% de proteínas, un 28-29% de grasas y un 53% de carbohidratos. En contraste, el grupo omnívoro que mantuvo una dieta alta en grasas no presentó cambios significativos en su edad biológica.

A pesar de estos alentadores resultados, los investigadores advirtieron que se trata de hallazgos preliminares. Se requiere realizar estudios más prolongados para determinar si estos cambios son sostenibles en el tiempo y si pueden reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad. El profesor asociado Alistair Senior, quien supervisó la investigación, destacó la necesidad de cambios dietéticos a largo plazo para evaluar el impacto en la salud a largo plazo.

La doctora Andrews añadió que, aunque los resultados son prometedores, aún es prematuro afirmar que una dieta específica pueda extender la vida. "Es fundamental investigar si estos hallazgos son aplicables a otras poblaciones y si los cambios observados se mantienen en el tiempo", concluyó.