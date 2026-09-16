Video: Violenta pelea entre dos conductores frente a Plaza San Martín

FOTO: Captura de video: el momento de la pelea entre los dos conductores.

Una mala maniobra de tránsito terminó este martes por la tarde en una pelea entre dos familias que circulaban en sus vehículos por la zona de Santa Fe y Moreno, en Rosario.

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?? MALA MANIOBRA TERMINÓ EN UNA PELEA ENTRE DOS FAMILIAS EN SANTA FE Y MORENO



Una mala maniobra de tránsito terminó este martes por la tarde en un violento altercado entre dos familias que circulaban en sus vehículos por la zona de Santa Fe y Moreno, en Rosario.



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El episodio ocurrió alrededor de las 19, cuando, luego de la maniobra, los ocupantes de ambos autos comenzaron una discusión que rápidamente escaló hasta un enfrentamiento físico.

Las dos familias se enfrentaron durante varios minutos en plena calle, ante la sorpresa de las personas que transitaban por el lugar.