NAZA, el documental que desató un intenso debate sobre libertad de expresión en Israel

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) - NAZA, un documental israelí que explora los ataques a civiles palestinos en Gaza a través de testimonios de miembros de la inteligencia militar de Israel, ha generado una intensa controversia en el país tras haber sido galardonado con el Premio Especial del Jurado en el Festival de Venecia. Los directores, Yuval Abraham y Rachel Szor, han sido objeto de críticas por parte de funcionarios del Gobierno, mientras que diversas figuras de la industria cinematográfica y organizaciones de derechos humanos han salido en su defensa.

La película, que aún no ha sido estrenada en Israel, presenta testimonios anónimos de 24 oficiales y soldados de inteligencia que detallan el uso de sistemas operativos durante la ofensiva en Gaza. Según información proporcionada por El País, algunos de estos mecanismos utilizan inteligencia artificial para estimar el número de civiles que podrían resultar afectados en los ataques. El título NAZA se refiere al acrónimo utilizado por la inteligencia israelí para calcular la cantidad de civiles que podrían morir en una operación.

La controversia sobre el documental ha trascendido el ámbito cinematográfico y ha llegado a la política. El primer ministro Benjamin Netanyahu criticó abiertamente el filme, afirmando que es inaceptable que ciudadanos israelíes hagan acusaciones de antisemitismo. Por su parte, el ministro de Cultura, Miki Zohar, ha propuesto revocar la ciudadanía de Abraham y Szor debido al contenido de su obra.

Esta presión ha desencadenado una respuesta significativa en el ámbito cultural israelí. Más de mil directores han firmado una carta en defensa de la libertad de expresión y creación, entre ellos cineastas como Ari Folman, director de Vals con Bashir, Shlomi Elkabetz y Ran Tal. En un manifiesto, los artistas advirtieron sobre una campaña de difamación e incitación contra los realizadores y exigieron que la película sea exhibida en Israel para que el público pueda formarse su propia opinión.

Adicionalmente, 43 organizaciones israelíes de derechos humanos, como Peace Now, Adalah, B’Tselem, Médicos por los Derechos Humanos Israel y Rompiendo el Silencio, también han expresado su apoyo a los cineastas. En un comunicado conjunto, pidieron a las autoridades que cesen las amenazas contra Abraham y Szor y que no persigan a los cineastas ni a las fuentes anónimas del documental.

Las organizaciones también han solicitado una investigación sobre el alto número de víctimas en Gaza y el acceso libre de periodistas a la Franja, que ha estado cerrado para la prensa internacional desde octubre de 2023, según un artículo de EFE. El Ministerio de Sanidad de Gaza ha reportado más de 74,000 palestinos muertos y alrededor de 8,000 desaparecidos.

La controversia en torno a NAZA se suma a la trayectoria previa de sus realizadores. Abraham y Szor formaron parte del equipo del documental No Other Land, que ganó un Oscar en 2025 por su enfoque en el desplazamiento de palestinos en Cisjordania. Su nueva producción vuelve a situarlos en el centro de un debate sobre la representación de la guerra y el rol del cine documental frente a las acciones del Estado israelí.

El reconocimiento en Venecia ha convertido a NAZA en una de las películas más relevantes desde el punto de vista político en la edición 2026 del festival. El Premio Especial del Jurado fue otorgado el 12 de septiembre, y la polémica en Israel continuó intensificándose en los días siguientes, con nuevos pedidos de apoyo a los cineastas y críticas desde el Gobierno.