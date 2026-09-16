Allanamiento en Rosario: rescataron 57 gallos de riña, gallinas y cuatro aves silvestres

La Brigada Ecológica y Rescate Animal (BERA) de la Policía de Santa Fe rescató más de 60 aves durante un allanamiento realizado este martes en una vivienda de Irala al 4300, en Rosario. El procedimiento se llevó adelante en el marco de una investigación por violencia de género.

En el domicilio fueron encontrados 57 animales, entre gallos de riña y gallinas. La Fiscalía dispuso el secuestro de las aves y su traslado a un espacio adecuado para garantizar su resguardo. Los agentes realizaron maniobras de rescate no invasivas y, debido a las características de los gallos, los ubicaron en habitáculos individuales para evitar enfrentamientos y lesiones.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Durante la intervención también fueron rescatadas cuatro aves silvestres: un cardenal de copete rojo, dos mixtos y un cabecita negra. Según informó la Policía, estos ejemplares fueron entregados voluntariamente.

Finalmente, todas las aves fueron trasladadas a la ONG Vida Verde, donde quedaron alojadas para su cuidado. El operativo terminó sin inconvenientes.