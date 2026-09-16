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Allanamiento en Rosario: rescataron 57 gallos de riña, gallinas y cuatro aves silvestres

La Brigada Ecológica y Rescate Animal intervino en una vivienda de Irala al 4300. Los ejemplares quedaron bajo cuidado de la ONG Vida Verde.

16/09/2026 | 10:24Redacción Cadena 3 Rosario

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Rescate animal en la ciudad de Rosario.

FOTO: Rescate animal en la ciudad de Rosario.

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La Brigada Ecológica y Rescate Animal (BERA) de la Policía de Santa Fe rescató más de 60 aves durante un allanamiento realizado este martes en una vivienda de Irala al 4300, en Rosario. El procedimiento se llevó adelante en el marco de una investigación por violencia de género.

En el domicilio fueron encontrados 57 animales, entre gallos de riña y gallinas. La Fiscalía dispuso el secuestro de las aves y su traslado a un espacio adecuado para garantizar su resguardo. Los agentes realizaron maniobras de rescate no invasivas y, debido a las características de los gallos, los ubicaron en habitáculos individuales para evitar enfrentamientos y lesiones.

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Durante la intervención también fueron rescatadas cuatro aves silvestres: un cardenal de copete rojo, dos mixtos y un cabecita negra. Según informó la Policía, estos ejemplares fueron entregados voluntariamente.

Finalmente, todas las aves fueron trasladadas a la ONG Vida Verde, donde quedaron alojadas para su cuidado. El operativo terminó sin inconvenientes.

Lectura rápida

¿Qué se rescató en el allanamiento? Más de 60 aves, incluyendo 57 gallos de riña y gallinas, así como cuatro aves silvestres.

¿Quién realizó el rescate? La Brigada Ecológica y Rescate Animal (BERA) de la Policía de Santa Fe.

¿Cuándo se llevó a cabo el allanamiento? El allanamiento se realizó el martes.

¿Dónde ocurrió el operativo? En una vivienda ubicada en Irala al 4300, en Rosario.

¿Por qué se realizó el allanamiento? En el marco de una investigación por violencia de género.

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