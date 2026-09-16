Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 16 de septiembre.
El sorteo número 31616 de la quiniela vespertina se realizó el miércoles 16 de septiembre a las 18:00, destacando el número 4701 en la primera posición, asociado a "A primera (Agua)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 31616 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el miércoles 16 de septiembre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 4701, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Agua).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4701
2° 2994
3° 1084
4° 0526
5° 7178
6° 0983
7° 9143
8° 9336
9° 3785
10° 7692
11° 7470
12° 7049
13° 8073
14° 7643
15° 9902
16° 4995
17° 2279
18° 8007
19° 6305
20° 3406
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31616 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 16 de septiembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 4701, asociado a "A primera (Agua)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados están disponibles en los medios de comunicación y plataformas oficiales.