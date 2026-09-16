Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 16 de septiembre.

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El número de sorteo 31616 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el miércoles 16 de septiembre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 4701, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Agua).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4701

2° 2994

3° 1084

4° 0526

5° 7178

6° 0983

7° 9143

8° 9336

9° 3785

10° 7692

11° 7470

12° 7049

13° 8073

14° 7643

15° 9902

16° 4995

17° 2279

18° 8007

19° 6305

20° 3406