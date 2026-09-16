Messi va por otro título y el gol 100 con Inter Miami
Desde las 21, las Garzas enfrentar a Cruz Azul de México, en el partido que define al campeón 2026 y que enfrenta al último ganador de la MLS y de la Liga Mx.
16/09/2026 | 20:01Redacción Cadena 3
FOTO: Lionel Messi va por el gol 100 en Inter Miami
Con Lionel Messi entre los iniciales, Inter Miami irá esta noche por otro título.
Desde las 21, recibirá en el Nu Stadium de Miami a Cruz Azul de México por la Campeones Cup 2026.
Las Garzas llegan como vigentes campeones de la MLS Cup, mientras que La Máquina se clasificó tras conquistar el Campeón de Campeones de la Liga MX. Será un partido único y el ganador se quedará con el trofeo.
Inter Miami llega a este partido con la necesidad de cortar una racha irregular en la MLS. Empató 2-2 ante Nashville en su última presentación, después de igualar 1-1 con Chicago Fire y 2-2 frente a Atlanta United.
De esta manera, acumulan tres partidos consecutivos sin ganar y apenas consiguieron dos victorias en sus últimos ocho encuentros del campeonato. Pese al bajón, el equipo de Miami continúa segundo en la Conferencia Este, con 45 puntos, y tiene como principal argumento ofensivo a Lionel Messi, quien marcó ante Nashville y alcanzó los 99 goles con la camiseta del club.
El contexto también está marcado por el cambio de entrenador. Inter Miami anunció la llegada de Cristian "Kily" González, pero Guillermo Hoyos continúa como técnico interino mientras se completan los permisos de trabajo del argentino. Por eso, el equipo afrontará una final internacional en medio de una transición en el banco y con la posibilidad de conseguir el primer trofeo de su historia en el Nu Stadium. Además, será la primera vez que el nuevo estadio del club albergue una definición por un título.
Lectura rápida
¿Qué título disputará Inter Miami?
Disputará la Campeones Cup 2026.
¿Quién es el rival de Inter Miami?
Su rival es Cruz Azul de México.
¿Cuándo se jugará el partido?
Se jugará esta noche a las 21.
¿Dónde se llevará a cabo el partido?
En el Nu Stadium de Miami.
¿Por qué es importante el partido para Inter Miami?
Es una oportunidad para conseguir su primer trofeo en medio de una transición de entrenador.