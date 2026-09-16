Messi va por otro título y el gol 100 con Inter Miami

Con Lionel Messi entre los iniciales, Inter Miami irá esta noche por otro título.

Desde las 21, recibirá en el Nu Stadium de Miami a Cruz Azul de México por la Campeones Cup 2026.

Las Garzas llegan como vigentes campeones de la MLS Cup, mientras que La Máquina se clasificó tras conquistar el Campeón de Campeones de la Liga MX. Será un partido único y el ganador se quedará con el trofeo.

Inter Miami llega a este partido con la necesidad de cortar una racha irregular en la MLS. Empató 2-2 ante Nashville en su última presentación, después de igualar 1-1 con Chicago Fire y 2-2 frente a Atlanta United.

De esta manera, acumulan tres partidos consecutivos sin ganar y apenas consiguieron dos victorias en sus últimos ocho encuentros del campeonato. Pese al bajón, el equipo de Miami continúa segundo en la Conferencia Este, con 45 puntos, y tiene como principal argumento ofensivo a Lionel Messi, quien marcó ante Nashville y alcanzó los 99 goles con la camiseta del club.

El contexto también está marcado por el cambio de entrenador. Inter Miami anunció la llegada de Cristian "Kily" González, pero Guillermo Hoyos continúa como técnico interino mientras se completan los permisos de trabajo del argentino. Por eso, el equipo afrontará una final internacional en medio de una transición en el banco y con la posibilidad de conseguir el primer trofeo de su historia en el Nu Stadium. Además, será la primera vez que el nuevo estadio del club albergue una definición por un título.