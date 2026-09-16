Tuchel recordó el partido ante Argentina: "Es mi cicatriz, tengo que vivir con ella"

Thomas Tuchel volvió a hablar sobre el partido ante la Selección argentina y lo hizo con una profunda reflexión sobre aquella derrota. En un documental, el entrenador inglés reconoció que el encuentro quedó como una marca personal y evitó atribuir el resultado únicamente a sus decisiones tácticas.

"Es mi cicatriz. Es la cicatriz de los jugadores. Tengo que vivir con ella. Nadie está más dolido que yo. Nadie lo quería más", expresó Tuchel al recordar el partido.

El técnico admitió que podría pasar mucho tiempo revisando sus decisiones y preguntándose qué habría ocurrido si hubiera realizado otros cambios, aunque remarcó que no existe una certeza sobre cuál habría sido el resultado.

"Ahora podría torturarme indefinidamente y pensar: 'Si hubiera hecho cambios diferentes, entonces habríamos ganado el partido'. Pero simplemente no lo sabes", señaló.

La comparación con Argentina

Tuchel también puso el foco en los aspectos que, según su análisis, compartían ambos equipos antes del encuentro. El entrenador destacó especialmente los vínculos entre los jugadores, la mentalidad y la calidad individual.

"Confiamos en nuestra hermandad, nuestra mentalidad y nuestra calidad individual. Argentina también tiene todo eso: hermandad, mentalidad", sostuvo.

En ese sentido, consideró que el componente emocional tenía un peso particular para la Selección argentina cuando enfrentaba a Inglaterra.

"Para ellos significa muchísimo, especialmente contra Inglaterra", afirmó.

“Era un 3-1-6”

Una de las imágenes que más llamó la atención de Tuchel fue la transformación táctica de Argentina durante el desarrollo del partido. El entrenador destacó la sucesión de cambios ofensivos que realizó la Selección cuando se encontraba en desventaja.

"El nivel de locura que Argentina puso, cambio tras cambio tras cambio, un cambio ofensivo después del otro", describió.

Tuchel consideró que esa situación estuvo directamente relacionada con el marcador y con la necesidad argentina de buscar el empate.

"Nunca habrían hecho esos cambios si no estuvieran 1-0 abajo. Era un 3-1-6. ¿Quién juega con un 3-1-6?", planteó.

Su reflexión combinó la autocrítica por las decisiones tomadas durante el encuentro con el reconocimiento a la reacción argentina, que el entrenador identificó como uno de los factores determinantes del desarrollo del partido.