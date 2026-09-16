Movilización estudiantil en Rosario por los 50 años de La Noche de los Lápices

A 50 años de La Noche de los Lápices, organizaciones estudiantiles, sociales, políticas y sindicales se movilizaron este miércoles por la tarde por las calles del centro de Rosario para recordar a los estudiantes secundarios víctimas de la represión durante la última dictadura militar.

La concentración comenzó a las 15.30 en la plaza San Martín, desde donde los manifestantes iniciaron una marcha que tuvo como destino final el Monumento Nacional a la Bandera.

La convocatoria reunió principalmente a estudiantes de escuelas secundarias y universitarios de la ciudad.

Desde la Federación de Secundarios Rosario señalaron que la movilización tuvo como objetivo homenajear a los jóvenes secuestrados durante el operativo represivo conocido como La Noche de los Lápices, ocurrido en septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata.

Las organizaciones estudiantiles destacaron también la participación política y gremial que tenían varios de aquellos jóvenes.

En particular, recordaron su protagonismo en las movilizaciones realizadas durante 1975 para reclamar un boleto escolar secundario con tarifa diferencial, una demanda que finalmente obtuvo respuesta.