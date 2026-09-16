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Movilización estudiantil en Rosario por los 50 años de La Noche de los Lápices

La marcha comenzó en plaza San Martín y terminó frente al Monumento Nacional a la Bandera. Participaron estudiantes secundarios/universitarios, junto a organizaciones sociales, políticas y sindicales.     

16/09/2026 | 22:35Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

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A 50 años de La Noche de los Lápices, organizaciones estudiantiles, sociales, políticas y sindicales se movilizaron este miércoles por la tarde por las calles del centro de Rosario para recordar a los estudiantes secundarios víctimas de la represión durante la última dictadura militar.

La concentración comenzó a las 15.30 en la plaza San Martín, desde donde los manifestantes iniciaron una marcha que tuvo como destino final el Monumento Nacional a la Bandera.

La convocatoria reunió principalmente a estudiantes de escuelas secundarias y universitarios de la ciudad.

Desde la Federación de Secundarios Rosario señalaron que la movilización tuvo como objetivo homenajear a los jóvenes secuestrados durante el operativo represivo conocido como La Noche de los Lápices, ocurrido en septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata.

Las organizaciones estudiantiles destacaron también la participación política y gremial que tenían varios de aquellos jóvenes.

En particular, recordaron su protagonismo en las movilizaciones realizadas durante 1975 para reclamar un boleto escolar secundario con tarifa diferencial, una demanda que finalmente obtuvo respuesta.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Rosario? Organizaciones se movilizaron para recordar a los estudiantes víctimas de la represión en La Noche de los Lápices.

¿Quiénes participaron en la movilización? Principalmente estudiantes de escuelas secundarias y universitarios de Rosario.

¿Cuándo se llevó a cabo la concentración? Este miércoles por la tarde, comenzando a las 15.30.

¿Dónde se realizó la marcha? Desde la plaza San Martín hasta el Monumento Nacional a la Bandera.

¿Por qué se realizó la movilización? Para homenajear a los jóvenes secuestrados durante La Noche de los Lápices en 1976 y recordar su lucha por el boleto escolar.

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