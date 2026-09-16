La despedida de Messi, entre la emoción y el apuro

Por Claudio Giglioni

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina en el Monumental será una noche de muchísima emoción y quedará en la historia. Los 20 años de Messi con la camiseta argentina, los cuatro títulos conseguidos y todo lo que construyó con la Selección merecen un reconocimiento enorme. Ahora bien, me pregunto si no merecía otra despedida, con otro rival y en otro contexto.

No quiero faltarle el respeto a Benín, pero me parece que Messi merecía un rival de mayor envergadura para su último partido con la Selección. Argentina-Brasil, Argentina-Alemania, Argentina-Uruguay: cualquiera de esos partidos hubiera tenido otra dimensión. La emoción va a estar de todas maneras, porque vamos a ver gente llorando de todas las edades y una noche inolvidable, pero creo que la elección del rival podría haber sido diferente.

También me pregunto por qué se hizo todo tan apurado. Veinte días antes se anuncia el partido y aparecen cuestiones vinculadas a la necesidad económica de la AFA, mientras los primeros encuentros de esta serie tendrán un aforo reducido. Me da la sensación de que se está intentando aprovechar desesperadamente la figura de Messi. Cuando se organiza una despedida de esta magnitud, quizás hubiera sido mejor pensarla con más tiempo, con otra organización y hasta con un video de sus compañeros más representativos invitando a la gente.

Después de esta despedida también se viene una nueva etapa para la Selección. Scaloni ya dijo que se va, veremos si se concreta la salida, y hay que empezar a pensar en un nuevo entrenador y en un nuevo equipo. Jugadores hay: Nico Paz, Santiago Castro, otros jóvenes que vienen apareciendo y futbolistas que están teniendo buenos rendimientos en Europa. El desafío será no buscar simplemente espejos de lo que funcionó hasta ahora, sino construir una nueva generación y encontrar los jugadores para reemplazar a los referentes que comienzan a cerrar su ciclo.