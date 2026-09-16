Anthropic fusiona Claude chat y Cowork en una única interfaz para simplificar tareas

Anthropic anunció la integración de su plataforma de chat Claude con la herramienta de colaboración Cowork, creando una única interfaz que simplifica la experiencia del usuario. Esta actualización, lanzada el 16 de septiembre de 2026, tiene como objetivo eliminar la confusión que los usuarios experimentaban al elegir entre diferentes pestañas para realizar diversas tareas.

La nueva interfaz permite a los usuarios acceder a chat, Cowork y Artifacts, la función interactiva de Claude, todo dentro de una misma ventana. Además, Claude Design, que fue presentado en abril para el diseño de sitios web y prototipos, también estará disponible en este nuevo entorno unificado.

Antes de esta implementación, muchos clientes de Anthropic enfrentaban dificultades para seleccionar la pestaña adecuada para cada tarea. Con el nuevo diseño, Claude se encargará de dirigir automáticamente las solicitudes sin necesidad de cambiar entre pestañas o ventanas, lo que busca simplificar el uso de la aplicación y hacer más accesibles sus diversas funcionalidades.

Se espera que OpenAI tome nota de esta mejora y ajuste la interfaz de ChatGPT en sus distintas plataformas. Con esta actualización, Anthropic también está introduciendo nuevas características dedicadas a la creación de presentaciones y documentos. Los usuarios podrán solicitar a Claude que genere, edite y presente diapositivas, además de poder descargar las presentaciones generadas en formato PDF o PowerPoint.

Con la función de Documentos, los usuarios podrán trabajar junto a Claude para crear secciones, formular preguntas y comentar sobre partes ya completadas. Además, se podrá compartir los documentos o diapositivas generadas a través de un enlace y editarlos desde dispositivos móviles.

Los usuarios también tendrán la opción de iniciar la creación de un documento desde su computadora y verificar el progreso de la tarea mediante la aplicación móvil. Esta funcionalidad se lanzará inicialmente para los suscriptores de los planes Pro y Max, y se espera que esté disponible para los niveles gratuitos y de equipo en el futuro.

Esta actualización llega tras una mejora en la capa de memoria de Cowork, que permite a Claude recordar el contexto del usuario a través de diferentes conversaciones, mejorando así la interacción y personalización del servicio.