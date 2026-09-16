Voces clonadas con inteligencia artificial: locutores reclaman reglas para proteger su identidad

La expansión de las herramientas de inteligencia artificial capaces de clonar y reproducir voces humanas abrió un nuevo debate dentro de la industria de la radio, la publicidad y el doblaje.

Locutores, actores de voz y otros profesionales vinculados al trabajo vocal reclaman que el avance tecnológico esté acompañado por reglas claras que permitan determinar quién puede utilizar una voz, con qué autorización, durante cuánto tiempo y con qué finalidad.

El planteo parte de una preocupación concreta: una grabación realizada por un profesional puede ser utilizada como base para generar nuevas frases y mensajes que esa persona nunca pronunció.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Para el sector, el problema excede la discusión tradicional sobre d derechos de autor. La voz está directamente vinculada con la identidad de una persona y puede convertirse, mediante herramientas de inteligencia artificial, en una réplica capaz de generar contenidos nuevos.

Consentimiento y control sobre la propia voz

Entre las principales propuestas que impulsan los profesionales se encuentra la necesidad de establecer un consentimiento expreso para la creación y utilización comercial de réplicas digitales de voz.

El planteo incluye que los contratos especifiquen con claridad el destino de las grabaciones, el período de utilización y los usos autorizados.

También se propone avanzar en una discusión legislativa sobre el reconocimiento de la voz como un elemento de identidad que requiera protección específica, incluyendo su eventual consideración dentro de las categorías de datos biométricos.

Otro de los puntos planteados es la transparencia: que los contenidos generados o modificados mediante inteligencia artificial puedan ser identificados como tales, especialmente cuando utilizan la réplica de una persona real.

El antecedente internacional

La discusión ya llegó a diferentes sectores de la industria audiovisual internacional.

En Estados Unidos, el sindicato SAG-AFTRA incorporó en sus acuerdos reglas específicas sobre inteligencia artificial y réplicas digitales. El nuevo acuerdo de televisión y cine ratificado en junio de 2026 amplió las protecciones para las réplicas digitales y los sistemas sintéticos, incluyendo disposiciones sobre consentimiento, datos biométricos, notificación y negociación previa.

El sindicato sostiene como principios centrales para el uso de inteligencia artificial el consentimiento informado, la compensación y el control del intérprete sobre su voz, imagen y actuación.

En el ámbito específico de la actuación de voz, SAG-AFTRA también estableció protecciones adicionales. Sus acuerdos contemplan, entre otras cuestiones, que el uso de determinadas réplicas digitales requiere consentimiento y que los intérpretes puedan recibir compensaciones asociadas a esos usos.

¿Qué pasa cuando el artista ya murió?

Otro de los interrogantes que plantea la clonación de voces es qué sucede con las voces de artistas fallecidos.

Los profesionales que impulsan una regulación sostienen que debería establecerse un mecanismo que permita a los herederos o titulares de los derechos autorizar o rechazar determinados usos de esas réplicas.

El debate incluye también una cuestión económica: si una voz continúa siendo utilizada comercialmente después de la muerte de su intérprete, quién puede autorizar ese uso y cómo debería establecerse una eventual compensación.

La tecnología no es el problema

El reclamo de los profesionales no apunta necesariamente a prohibir la inteligencia artificial.

Por el contrario, una de las ideas centrales es establecer reglas de convivencia entre la tecnología y el trabajo humano.

La inteligencia artificial ya forma parte de numerosas áreas de la producción audiovisual, publicitaria y radiofónica. El desafío que plantea el sector es determinar qué ocurre cuando una herramienta tecnológica puede reproducir la identidad vocal de una persona y utilizarla para producir contenidos que nunca fueron interpretados por ella.

En ese escenario, el debate pasa por establecer límites sobre el consentimiento, la identificación de los contenidos, la compensación económica y el control sobre la propia identidad vocal.

La discusión recién comienza y plantea una pregunta que hasta hace pocos años parecía propia de la ciencia ficción: si una máquina puede hablar exactamente con nuestra voz, ¿quién decide qué puede decir?