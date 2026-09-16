El riesgo país supera los 500 puntos y las acciones argentinas caen en Wall Street
El indicador de JP Morgan se ubicaba en 508 puntos básicos. Los bonos en dólares mostraban resultados dispares y el dólar oficial se mantenía en $1.530 en el Banco Nación.
16/09/2026 | 12:28Redacción Cadena 3
FOTO: ilustrativa/archivo.
El riesgo país de la Argentina subía este mediodía a 508 puntos básicos, dos unidades por encima del cierre anterior, mientras las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registraban caídas de hasta el 3,3%.
El indicador elaborado por JP Morgan, que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, volvía así a acercarse a los 510 puntos.
En el mercado accionario, Transportadora de Gas del Sur encabezaba las bajas, con un retroceso del 3,3%. Le seguían Globant, que perdía un 3,1%, y Pampa Energía, con una caída del 2,5%.
Por su parte, los papeles de Tenaris, Banco Macro y Edenor mostraban un comportamiento positivo, con avances de hasta el 0,6%.
Los bonos soberanos argentinos en dólares operaban con resultados mixtos. El AL29D retrocedía un 0,2% y el AL41D cedía un 0,4%, mientras que el AE38D ganaba un 0,3% y el GD46D subía un 0,6%.
En el mercado cambiario, el dólar oficial permanecía estable a $1.530 para la venta en las pantallas del Banco Nación.
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Lectura rápida
¿Qué subió este mediodía? El riesgo país de la Argentina subió a 508 puntos básicos.
¿Quién elaboró el indicador del riesgo país? El indicador fue elaborado por JP Morgan.
¿Dónde se registraron caídas en acciones? Las caídas se registraron en Wall Street.
¿Qué bonos mostraron resultados mixtos? Los bonos soberanos argentinos en dólares mostraron resultados mixtos, incluyendo el AL29D y el GD46D.
¿Cuál es el valor del dólar oficial? El dólar oficial permanecía estable a $1.530 en el Banco Nación.