El riesgo país supera los 500 puntos y las acciones argentinas caen en Wall Street

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El riesgo país de la Argentina subía este mediodía a 508 puntos básicos, dos unidades por encima del cierre anterior, mientras las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registraban caídas de hasta el 3,3%.

El indicador elaborado por JP Morgan, que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, volvía así a acercarse a los 510 puntos.

En el mercado accionario, Transportadora de Gas del Sur encabezaba las bajas, con un retroceso del 3,3%. Le seguían Globant, que perdía un 3,1%, y Pampa Energía, con una caída del 2,5%.

Por su parte, los papeles de Tenaris, Banco Macro y Edenor mostraban un comportamiento positivo, con avances de hasta el 0,6%.

Los bonos soberanos argentinos en dólares operaban con resultados mixtos. El AL29D retrocedía un 0,2% y el AL41D cedía un 0,4%, mientras que el AE38D ganaba un 0,3% y el GD46D subía un 0,6%.

En el mercado cambiario, el dólar oficial permanecía estable a $1.530 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

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