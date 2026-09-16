Locura en Pilo Lil: un intendente y su antecesor se pelearon y uno de ellos apareció con un cuchillo

FOTO: Andrés Infante y Eliseo Díaz protagonizaron una violenta pelea durante una reunión de trabajo.

Una reunión de trabajo en Pilo Lil, una pequeña localidad neuquina de unos 200 habitantes, terminó con una violenta pelea entre el actual presidente de la Comisión de Fomento, Andrés Avelino Infante, y su antecesor, Eliseo Díaz.

El enfrentamiento ocurrió el viernes pasado en el Parador Turístico de la localidad y comenzó por una discusión vinculada con la rendición de cuentas del combustible utilizado por una camioneta comunal.

La situación escaló con insultos, empujones y la aparición de un cuchillo. En las últimas horas se conocieron imágenes del episodio, que fueron incorporadas a la investigación judicial.

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Una discusión por el combustible

Según relató Infante, el conflicto comenzó cuando le pidió a Díaz una nota de rendición de cuentas por el combustible utilizado por una camioneta de la comuna para trasladar fardos de pasto.

Las comisiones de fomento neuquinas reciben combustible que debe ser rendido, y ese trámite habría sido el desencadenante de la discusión.

Durante la reunión también estaban presentes Eliana Rivera, coordinadora de la Región Sur del Gobierno provincial, y Raquel Fantini, compañera de Infante y referente de Educación.

De acuerdo con la denuncia de Infante, la discusión rápidamente pasó a los insultos y luego al forcejeo. “Me dijo: ‘hijo de puta, te voy a matar, me tenés podrido’”, declaró el actual presidente de la Comisión de Fomento.

Infante aseguró que, cuando intentó sacar a Díaz del salón, el exfuncionario sacó un cuchillo de su cintura y continuó con las amenazas.

“Él saca de la cintura un cuchillo, un arma blanca de unos veinte a veinticinco centímetros con cabo de madera”, relató.

El actual funcionario sostuvo además que la distancia entre ambos era de menos de un metro y que, si Díaz estiraba el brazo, podía apuñalarlo.

Su esposa se interpuso entre los dos

En medio del enfrentamiento, Raquel Fantini se colocó entre ambos hombres para evitar que la situación pasara a mayores. Las imágenes registradas durante el episodio muestran a Fantini de espaldas, mientras Infante permanece detrás de ella y Díaz aparece con un arma blanca.

“Si no hubiese estado mi señora, hoy la historia sería otra. Literalmente me salvó la vida”, sostuvo Infante.

Eliana Rivera fue quien comenzó a grabar la escena al advertir que la discusión se había descontrolado. El video fue entregado a la Fiscalía, al área de Interior y al Ministerio de Seguridad provincial.

Qué dijo Díaz sobre el cuchillo

Eliseo Díaz no realizó declaraciones públicas, pero su esposa, Belén Griselda Alfonso, rechazó la versión de Infante.

“Es mentira que Eliseo sacó un cuchillo. El encuentro fue a golpes de puño, nada más”, sostuvo.

Sin embargo, según la información incorporada a la causa, el propio Díaz reconoció ante la Justicia haber blandido un “verijero”, aunque afirmó que se trataba de un cuchillo de entre 10 y 12 centímetros y que lo hizo porque consideraba que iba a ser atacado por varias personas.

La defensa también sostiene que Díaz actuó en respuesta a una agresión iniciada por Infante.

Tras el episodio, intervino la Policía y Díaz fue trasladado a la Comisaría 25 de Junín de los Andes. Quedó imputado por agresión y se dispuso una restricción de acercamiento por cuatro meses.

La situación tuvo además un segundo capítulo. Según denunció Infante, tres horas después del enfrentamiento se presentó en su despacho el hijo mayor de edad de Díaz y lo amenazó.

El funcionario realizó una nueva denuncia y pidió que se responsabilice a la familia de su antecesor ante cualquier eventual incidente.

La causa está en manos de la Fiscalía de Junín de los Andes, correspondiente a la IV Circunscripción Judicial.

Los investigadores analizan el video registrado por Rivera, las imágenes de las cámaras de seguridad del destacamento policial y los testimonios de las personas que presenciaron el enfrentamiento.

El video completo no fue difundido para preservar la investigación, aunque las imágenes que trascendieron permiten observar parte de la violenta pelea y la presencia del arma blanca.