El embajador de Estados Unidos renovó su promesa para que los argentinos viajen sin visa

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, reiteró su intención de conseguir que el país vuelva a formar parte del Programa de Exención de Visado, conocido como Visa Waiver Program.

"Los argentinos que viajan de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa", expresó el diplomático en sus redes sociales.

Lamelas destacó la relación bilateral y aseguró que ambos países están unidos "por la libertad y los valores democráticos". Además, precisó que 687.444 argentinos viajaron a Estados Unidos durante 2024 y que alrededor de 290.000 residen allí.

Miami, Orlando, Nueva York y Washington D.C. aparecen entre los destinos más elegidos por los viajeros argentinos.

El embajador, sin embargo, remarcó que el otorgamiento de una visa es "un privilegio" y que cada solicitud se resuelve de acuerdo con la legislación estadounidense, la seguridad nacional y los intereses de la política exterior de ese país.

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Estoy trabajando para traer más inversiones estadounidenses a la Argentina. Pero la confianza no se declama: se construye. Y cuando hablamos de infraestructura crítica, la respuesta es clara: tecnología confiable.



También estoy trabajando para que la Argentina vuelva al Visa… pic.twitter.com/UmA2bMSk5y — Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) September 16, 2026

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El Visa Waiver permite viajar a Estados Unidos por turismo o negocios, durante estadías de hasta 90 días, sin tramitar una visa convencional. Los pasajeros deben contar igualmente con una autorización electrónica previa.

En agosto, Lamelas había asumido públicamente el compromiso de reincorporar a la Argentina al programa. "Antes de que yo me vaya como embajador, vamos a tener Visa Waiver para la Argentina. Es una promesa", afirmó entonces.

No obstante, advirtió que el país deberá cumplir una serie de condiciones. Entre ellas, mencionó la necesidad de contar con sistemas capaces de transmitir inmediatamente a Estados Unidos información sobre personas sospechosas que ingresen al territorio argentino.

La Argentina integró el Visa Waiver Program durante la década de 1990, bajo la presidencia de Carlos Menem, pero perdió el beneficio después de la crisis económica y social de 2001. "Quiero lograr que el pueblo argentino vuelva a tener eso", sostuvo Lamelas y recordó que Chile forma parte del programa desde 2014.

El representante estadounidense también señaló que trabaja para impulsar nuevas inversiones de empresas de su país en la Argentina. En ese sentido, sostuvo que la confianza "no se declama, se construye" y destacó la importancia de utilizar tecnología confiable en áreas de infraestructura crítica.

"Más inversión. Más confianza. Más seguridad. Más libertad. Argentina y Estados Unidos, juntos", concluyó.

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