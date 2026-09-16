La Copa Córdoba pone primera con un abanico de partidos: todo lo que se juega este miércoles
La primera etapa de los playoffs, a partido único, tendrá ocho encuentros en esta jornada. El noveno cruce se jugará el domingo. En caso de empate, habrá definición por penales.
16/09/2026 | 11:21Redacción Cadena 3
FOTO: Los Andes debutará esta noche en su cancha (Foto: @losandes_cordoba/Instagram)
La Copa Córdoba 2026 comienza este miércoles con la disputa de la primera etapa de los playoffs, que se resolverán a partido único.
Ocho encuentros se jugarán durante esta jornada, mientras que el noveno cruce será el domingo.
Los partidos de este miércoles
20.00
- Unión de San José de las Salinas vs. Central Norte Argentino de Cruz del Eje. Cancha: Municipal, San José de las Salinas. Árbitro: Leandro Galarza (Córdoba).
21.00
- Colón de Villa del Totoral vs. Belgrano FC de Berrotarán. Cancha: Atlético Colón, Villa del Totoral. Árbitro: Franco Rodríguez (Liga Bellvillense).
- San Brochero FC de Villa Dolores vs. Atlético Cura Brochero. Cancha: Defensores del Oeste, Villa Dolores. Árbitro: Matías Romero (Liga Ischilín).
- Los Andes de Córdoba vs. River Plate de La Falda. Cancha: Los Andes, Córdoba. Árbitro: Joel Yúdica Palermo (Liga Villamariense).
- Sarmiento de Pueblo Italiano vs. Villa Plomo de Serrano. Cancha: Sarmiento, Pueblo Italiano. Árbitro: Alexis Cintioni (Liga Beccar Varela).
- Complejo Deportivo de Justiniano Posse vs. San Carlos de Los Surgentes. Cancha: 23 de Mayo de Complejo Deportivo, Justiniano Posse. Árbitro: Braian Chiaraviglio (Liga de Laboulaye).
21.30
- Nelson T. Page de Huinca Renancó vs. Toro Club de Coronel Moldes. Cancha: Nelson T. Page, Huinca Renancó. Árbitro: Leonardo Reguero (Liga de Canals).
21.45
Lambert de Monte Maíz vs. Unión Central de Villa María. Cancha: Lambert, Monte Maíz. Árbitro: Franco Calderón (Liga Bellvillense).
El partido del domingo
El último cruce de esta instancia inicial se disputará el domingo 20 de septiembre, a las 17:
- Asociación Deportiva y Cultural Luque vs. Unión de Alicia. Cancha: Asociación Deportiva y Cultural, Luque. Árbitro: Leonel Montiel (Liga San Alberto).
En todos los encuentros, si hay empate durante los 90 minutos, la clasificación se definirá mediante tiros penales, sin tiempo suplementario.
Lectura rápida
¿Qué comienza este miércoles? La Copa Córdoba 2026 con la primera etapa de los playoffs.
¿Cuántos partidos se jugarán hoy? Ocho encuentros se disputarán hoy, y un noveno el domingo.
¿Quiénes juegan a las 21.00? Colón de Villa del Totoral vs. Belgrano FC y San Brochero FC vs. Atlético Cura Brochero.
¿Cuándo se juega el último cruce? El domingo 20 de septiembre a las 17:00.
¿Cómo se define la clasificación en caso de empate? Mediante tiros penales, sin tiempo suplementario.