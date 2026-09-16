La Copa Córdoba pone primera con un abanico de partidos: todo lo que se juega este miércoles

FOTO: Los Andes debutará esta noche en su cancha (Foto: @losandes_cordoba/Instagram)

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La Copa Córdoba 2026 comienza este miércoles con la disputa de la primera etapa de los playoffs, que se resolverán a partido único.

Ocho encuentros se jugarán durante esta jornada, mientras que el noveno cruce será el domingo.

Los partidos de este miércoles

20.00

- Unión de San José de las Salinas vs. Central Norte Argentino de Cruz del Eje. Cancha: Municipal, San José de las Salinas. Árbitro: Leandro Galarza (Córdoba).

21.00

- Colón de Villa del Totoral vs. Belgrano FC de Berrotarán. Cancha: Atlético Colón, Villa del Totoral. Árbitro: Franco Rodríguez (Liga Bellvillense).

- San Brochero FC de Villa Dolores vs. Atlético Cura Brochero. Cancha: Defensores del Oeste, Villa Dolores. Árbitro: Matías Romero (Liga Ischilín).

- Los Andes de Córdoba vs. River Plate de La Falda. Cancha: Los Andes, Córdoba. Árbitro: Joel Yúdica Palermo (Liga Villamariense).

- Sarmiento de Pueblo Italiano vs. Villa Plomo de Serrano. Cancha: Sarmiento, Pueblo Italiano. Árbitro: Alexis Cintioni (Liga Beccar Varela).

- Complejo Deportivo de Justiniano Posse vs. San Carlos de Los Surgentes. Cancha: 23 de Mayo de Complejo Deportivo, Justiniano Posse. Árbitro: Braian Chiaraviglio (Liga de Laboulaye).

21.30

- Nelson T. Page de Huinca Renancó vs. Toro Club de Coronel Moldes. Cancha: Nelson T. Page, Huinca Renancó. Árbitro: Leonardo Reguero (Liga de Canals).

21.45

Lambert de Monte Maíz vs. Unión Central de Villa María. Cancha: Lambert, Monte Maíz. Árbitro: Franco Calderón (Liga Bellvillense).

El partido del domingo

El último cruce de esta instancia inicial se disputará el domingo 20 de septiembre, a las 17:

- Asociación Deportiva y Cultural Luque vs. Unión de Alicia. Cancha: Asociación Deportiva y Cultural, Luque. Árbitro: Leonel Montiel (Liga San Alberto).

En todos los encuentros, si hay empate durante los 90 minutos, la clasificación se definirá mediante tiros penales, sin tiempo suplementario.