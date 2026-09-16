Hallan dos importantes sitios arqueológicos en la localidad de Pilcaniyeu, Río Negro

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) – Dos sitios arqueológicos fueron encontrados en una zona rural de la localidad de Pilcaniyeu, ubicada en la provincia de Río Negro. Tras el hallazgo, se llevó a cabo un relevamiento planimétrico, fotográfico y georreferenciado para obtener información adicional sobre estos importantes lugares.

La detección de estos sitios se produjo durante una inspección realizada por el personal del Escuadrón 34 Bariloche "Cabo Primero Marciano Verón", quienes informaron a las autoridades pertinentes para que se realizara una inspección ocular y se verificara la existencia de los mismos.

El día martes, una patrulla ambiental, junto a miembros de la Dirección de Patrimonio y Museos y un arqueólogo del CONICET-UNRN, recorrió el trayecto desde la ciudad de San Carlos de Bariloche hacia Pilcaniyeu, un área montañosa y con cursos de agua, para geolocalizar la zona de interés e identificar los dos sitios arqueológicos.

Al llegar al lugar, se constató que estos sitios poseen una gran importancia ocupacional humana, ya que se encontraron pinturas, cuevas, aleros, pircas, así como fragmentos e instrumentos líticos.

De acuerdo con el informe de la Gendarmería, se realizó este relevamiento dado que no existían registros ni investigaciones previas sobre estos hallazgos, lo que resalta su relevancia.

La comitiva determinó que el área debe ser considerada de gran importancia científica, dado su valor histórico para entender la ocupación indígena en la región, antes de la llegada de la colonización europea, aproximadamente hace 500 años.

Finalmente, en cumplimiento de la Ley 3.041 y la Ley Nacional 25.743 sobre "Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico", el personal comisionado llevó a cabo las actividades de relevamiento planimétrico, fotográfico y georreferenciado.