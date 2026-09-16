Shakira inicia su histórica residencia en Madrid con 12 conciertos en el Estadio Shakira

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- La reconocida cantante Shakira ha aterrizado en España para comenzar una destacada residencia de 12 conciertos en Madrid, en el marco de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.

Para llevar a cabo esta ambiciosa serie de presentaciones, se ha habilitado un espacio temporal denominado Estadio Shakira, situado en el predio Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde, calle Laguna Dalga.

Según información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, se prevé que cada show atraiga a aproximadamente 57.000 asistentes diarios.

La artista expresó su alegría por regresar a España, un país donde vivió durante varios años, y reflexionó sobre su regreso a un escenario que representa un nuevo comienzo en su carrera, después de haber estado alejada de los escenarios por un tiempo.

"Estoy muy emocionada de volver a España!", comentó Shakira en sus redes sociales.

En su mensaje, la cantante destacó la importancia de Madrid en su vida: "Aquí fui feliz y viví algunos de los años más importantes de mi vida, pero cuando me fui pasé por uno de los momentos más duros que me tocó vivir, hasta que pude reconstruirme como mujer, como madre y como artista".

Asimismo, agradeció a sus seguidores por su constante apoyo: "En todo ese camino de ida y vuelta, mis fans españoles siempre estuvieron conmigo apoyándome, queriéndome y deseándome lo mejor! Por eso, volver, como decía Gardel, rodeada de tanto amor me llena inmensamente".

Shakira también mencionó que vuelve "entera" y "con toda la fuerza para ofrecerles lo mejor de mí en estos 12 conciertos que se vienen". Y agregó: "Lo mejor de esta gran nación latina que somos, porque el Atlántico ya no es un océano que separa, sino un lazo que nos une".

"Gracias a todos mis fans europeos, de Colombia y del mundo que desde ya vienen a acompañarme en este paso histórico para mí. Los quiero!!!", concluyó su mensaje.