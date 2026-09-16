Pabellón Tornú llega a la excárcel de Encausados de Córdoba con funciones casi agotadas

"Pabellón Tornú, la cárcel" se estrena este jueves 17 de septiembre en la excárcel de Encausados de Córdoba con una propuesta que transforma al público en parte de la experiencia: los espectadores llevan máscaras, recorren libremente el edificio y eligen qué personajes seguir entre escenas que suceden al mismo tiempo.

El espectáculo, dirigido por Rocío Pardo, llega a su debut con las funciones de septiembre prácticamente agotadas y una fuerte demanda para octubre. En diálogo con Cadena 3, la directora explicó cómo funciona este formato y adelantó que el objetivo es mantenerlo durante el verano y convertirlo en una propuesta permanente para la ciudad.

"Tenés 20 artistas en escena y, depende a quién elegís seguir, es la historia que te llevás", resumió. A diferencia de una función convencional, no hay butacas ni un único recorrido: cada asistente decide hacia dónde ir y qué situaciones observar.

"La propuesta es no tener butacas y recorrer un espacio tan emblemático de nuestra provincia libremente", señaló Pardo. Esa dinámica permite que dos personas que asisten a la misma función se lleven experiencias diferentes, según los sectores que visiten y los personajes que acompañen.

La búsqueda de un recorrido personal comienza desde el ingreso. Según explicó, los grupos de amigos son separados al llegar para favorecer que cada integrante viva su propia experiencia.

Las máscaras también cumplen un papel dentro de la puesta. Las utiliza el público, mientras que los intérpretes mantienen el rostro descubierto para que puedan distinguirlos. Para Pardo, ese recurso genera una suerte de protección que ayuda a los espectadores a involucrarse en las escenas.

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FOTO: El espectáculo está dirigido por Rocío Pardo.

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La directora recomendó asistir con ropa cómoda y predisposición para participar, aunque aclaró que también hay quienes prefieren observar sin interactuar. La propuesta está destinada exclusivamente a mayores de 18 años, incluso cuando los menores concurran acompañados por un adulto.

Aunque el edificio, las celdas, la iluminación y la ambientación generan tensión, Pardo precisó que el espectáculo no pertenece al género de terror. "Es una historia que va al hueso", describió. Y aclaró: "No es terror, no es que te vamos a asustar".

Para la directora, una parte importante del interés del público está vinculada con la posibilidad de conocer la antigua cárcel en un contexto artístico. "Creo que el plan es ir a conocer una cárcel en este contexto de entretenimiento, de diversión, y con tu grupo de amigos o familia verla en otra situación", expresó.

Sobre las entradas, indicó que las últimas localidades de septiembre eran para el día 30, aunque dejó abierta la posibilidad de que ya se hubieran vendido. También señaló que las funciones de octubre comenzaban a agotarse: "Es una locura lo que está pasando".

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Pardo recordó que Pabellón Tornú tiene más de diez años de recorrido y que anteriormente se realizó en un neuropsiquiátrico. Contó que, junto con Mariana Massera, conocieron propuestas de teatro inmersivo en Berlín y decidieron desarrollar una experiencia propia, con la particularidad de utilizar espacios atravesados por una historia real.

El espectáculo cuenta con producción de Pardo Producciones, dirección general de Rocío Pardo, dirección artística de Mariana Massera, dirección actoral de Nicolás Cabré y dirección técnica de Carlos Bariggi.

Sobre el trabajo con Cabré, la directora destacó su compromiso con este formato, en el que él no había trabajado anteriormente. "Como director es muy manija, se mete mucho", contó, y explicó que se complementan al asumir distintas responsabilidades.

De cara al verano, Pardo planteó la intención de sostener las funciones y atraer también a quienes se encuentren de vacaciones en las sierras. La apuesta, explicó, es que los turistas sumen una visita a la capital cordobesa para conocer el edificio y vivir la experiencia teatral.

Entrevista de "Juntos".