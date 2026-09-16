Incendio en barrio Palmar: bomberos extinguieron el fuego en 10 departamentos
Bomberos extinguieron un incendio que afectó a 10 unidades de un complejo ubicado en calle Machoni, esquina Alcaraz, en barrio Palmar. No hubo personas lesionadas ni intoxicadas. Investigan las causas.
16/09/2026 | 16:58Redacción Cadena 3
FOTO: Incendio en barrio Palmar: bomberos extinguieron el fuego en 10 departamentos.
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Bomberos extinguieron este miércoles un incendio que afectó a unas 10 unidades de un complejo de departamentos ubicado en la intersección de las calles Machoni y Alcaraz, en barrio Palmar, Córdoba.
Los equipos de emergencia trabajaron en el lugar hasta controlar las llamas y luego realizaron tareas preventivas para evitar que el fuego volviera a propagarse.
Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni intoxicadas como consecuencia del incendio.
El operativo se concentró en el complejo habitacional, donde los bomberos actuaron para controlar la situación y prevenir mayores consecuencias.
Investigan cómo comenzó el fuego
Una vez extinguido el incendio, se iniciaron las tareas para determinar cuáles fueron las causas que originaron el siniestro.
Hasta el momento, no se informaron mayores detalles sobre el origen del fuego ni sobre la magnitud de los daños materiales en las viviendas afectadas.
Informe de Celeste Benecchi
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un incendio afectó a varios departamentos en un complejo en calle Machoni y Alcaraz.
¿Quiénes intervinieron? Los bomberos y los servicios de emergencia trabajaron en el lugar.
¿Cuándo sucedió? El incendio ocurrió este miércoles.
¿Dónde se localizó el incendio? En un complejo de departamentos en barrio Palmar.
¿Por qué es relevante? No se registraron lesionados ni intoxicados, y se investigan las causas del incendio.