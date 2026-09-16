FOTO: Incendio en barrio Palmar: bomberos extinguieron el fuego en 10 departamentos.

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Bomberos extinguieron este miércoles un incendio que afectó a unas 10 unidades de un complejo de departamentos ubicado en la intersección de las calles Machoni y Alcaraz, en barrio Palmar, Córdoba.

Los equipos de emergencia trabajaron en el lugar hasta controlar las llamas y luego realizaron tareas preventivas para evitar que el fuego volviera a propagarse.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni intoxicadas como consecuencia del incendio.

El operativo se concentró en el complejo habitacional, donde los bomberos actuaron para controlar la situación y prevenir mayores consecuencias.

Investigan cómo comenzó el fuego

Una vez extinguido el incendio, se iniciaron las tareas para determinar cuáles fueron las causas que originaron el siniestro.

Hasta el momento, no se informaron mayores detalles sobre el origen del fuego ni sobre la magnitud de los daños materiales en las viviendas afectadas.

Informe de Celeste Benecchi