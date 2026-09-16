Meta lanza gafas inteligentes sin cámara tras críticas por privacidad

Meta se prepara para lanzar un nuevo modelo de gafas inteligentes, conocido como Luna, que no incluirá cámaras, tras recibir críticas por la privacidad asociada a sus dispositivos anteriores. La compañía había enfrentado acusaciones de vender lo que algunos consumidores llamaron "gafas de pervertido", debido a la posibilidad de grabar sin el consentimiento de las personas.

Según un informe de The Information, estas nuevas gafas vendrán equipadas con un sistema para interactuar con el asistente AI de la compañía, Muse. A diferencia de sus predecesoras, Luna contará con seis micrófonos integrados que permitirán a los usuarios comunicarse con el chatbot, además de un botón en el lateral que activará el sistema AI al ser presionado.

Se espera que el anuncio oficial de las gafas Luna se realice en el próximo evento anual de Meta, Meta Connect, que tendrá lugar en Menlo Park la próxima semana. Este evento es un escaparate importante para los nuevos productos de la compañía.

El mercado de las gafas inteligentes ha crecido en los últimos años, y Meta se ha posicionado como uno de los principales proveedores. Sin embargo, la compañía ha enfrentado desafíos relacionados con la usabilidad, el costo y, sobre todo, la privacidad. Muchos consumidores se muestran escépticos sobre el uso de estos dispositivos, lo que ha llevado a la división Reality Labs de Meta a experimentar pérdidas significativas.

En el contexto actual, el lanzamiento de un producto sin cámara podría ser una estrategia para recuperar la confianza de los consumidores y abordar las preocupaciones sobre la vigilancia.