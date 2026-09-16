Facundo Moyano, otra vez en el ojo de la Justicia: investigan si se encontró con Candela Arizaga

La Justicia porteña investiga si Facundo Moyano incumplió la orden de restricción que le impide acercarse y mantener contacto con Candela Arizaga. La sospecha surgió por imágenes que ubicarían a ambos en un hotel del centro de la Ciudad de Buenos Aires.

La Fiscalía ya retiró las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento para determinar si efectivamente existió un encuentro entre el exdiputado y su pareja. La medida de protección vigente establece una distancia mínima de 300 metros y prohíbe cualquier tipo de contacto.

Qué investiga la Justicia

La versión sobre un posible encuentro comenzó a circular a partir de publicaciones en redes sociales y de las coincidencias detectadas entre una fotografía difundida por Arizaga y sectores del alojamiento donde presuntamente se encontraba Moyano.

Sin embargo, esas imágenes por sí solas no permiten confirmar que ambos hayan estado juntos. Por eso, la Justicia busca establecer mediante registros del hotel si los dos estuvieron allí y, eventualmente, si se produjo un contacto que pudiera constituir un incumplimiento de la medida cautelar.

El abogado de Arizaga, Roberto Herrera, señaló que, si se comprobara que Moyano incumplió la restricción, podría abrirse una nueva investigación por desobediencia y la fiscalía podría evaluar otras medidas dentro del expediente.

La causa que comenzó en agosto

La investigación contra Moyano comenzó el 4 de agosto, después de que se difundieran imágenes de Arizaga corriendo por la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano. La Policía de la Ciudad intervino y, a partir de ese episodio, se abrió una causa en la que el exdiputado quedó imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Como parte de las medidas cautelares, la Fiscalía dispuso la prohibición de acercamiento y contacto entre ambos mientras avanza la investigación. La defensa de Moyano había solicitado el levantamiento de la restricción, pero el pedido fue rechazado por la Justicia por considerar que todavía restaban medidas de prueba.

Arizaga pidió levantar la restricción

El nuevo episodio se conoce después de que Arizaga, a través de su abogado, solicitara nuevamente que se levanten las medidas cautelares. La presentación fue realizada ante la Fiscalía de Género Norte y sostuvo que actualmente no existirían elementos objetivos que permitan acreditar una situación de riesgo que justifique mantener la prohibición.

En una declaración previa, la joven había negado haber sido víctima de violencia física o verbal durante su relación con Moyano y también dijo no recordar haber manifestado ante la Policía que había sido golpeada o privada de su libertad.

Arizaga explicó que tenía recuerdos fragmentados de la madrugada del 4 de agosto y atribuyó esa situación al consumo de drogas que, según su propio relato, se produjo aquella noche.

Ahora, la Justicia deberá determinar si las imágenes y los registros del hotel permiten confirmar el supuesto encuentro y establecer si existió un incumplimiento de la orden de restricción que permanece vigente.