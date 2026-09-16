Lula asegura que la verdad triunfará sobre la mentira en las elecciones brasileñas

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se mostró seguro hoy miércoles de que en Brasil "la verdad" derrotará a "la mentira" en las elecciones del próximo 4 de octubre, en las que busca ser reelegido. En este contexto, Lula afirmó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, representa al "gran gurú" de la extrema derecha mundial, un fenómeno que intenta expandirse a diferentes naciones.

"Hay un movimiento mundial hoy de crecimiento de la extrema derecha en todo el mundo, que tiene como referencia al presidente de Estados Unidos. Él es hoy el gran gurú de la extrema derecha y ha intentado fomentar eso en varias partes del mundo, en Asia, América Latina y Europa", destacó.

Durante una entrevista con el podcast "Desce a Letra Show", Lula vinculó el escenario político brasileño con este movimiento internacional, señalando que Flávio Bolsonaro, senador del Partido Liberal y candidato opositor, es un aliado de Trump.

El mandatario brasileño también enfatizó que Brasil enfrenta un contexto político diferente al de décadas pasadas, caracterizado por la propagación de información falsa y un aumento del enfrentamiento: "La política tenía rivalidad, pero no tenía el odio extendido como está hoy, porque hoy es odio y mentira. Difusión de mentiras 24 horas por día," subrayó.

Además, Lula destacó la dificultad de contrarrestar la desinformación, afirmando que "la mentira vuela y la verdad va muy lenta". No obstante, su estrategia será construir una narrativa basada en hechos para enfrentar las falsedades en la campaña electoral.

"Pienso que vamos a ganar esa disputa haciendo que la verdad derrote a la mentira. La mentira tiene un tiempo, la mentira tiene las patas cortas", aseguró Lula da Silva, quien también mencionó que si logra construir "la narrativa correcta", su campaña será exitosa.

Al referirse a los próximos comicios presidenciales, Lula afirmó que no se guía por las encuestas para definir su actuación política. "No me muevo por encuestas, ni cuando estoy bien ni cuando estoy mal. Me mueve el trabajo. Tengo una meta, voy a trabajar. Por todo lo que hemos hecho en este Brasil, tengo la certeza de que vamos a ganar estas elecciones", concluyó el presidente.