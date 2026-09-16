Tristán Suárez y San Martín de San Juan empatan sin goles y el local recupera la punta en la Primera Nacional

Buenos Aires, 16 septiembre (NA) -- Tristán Suárez logró un empate sin goles ante San Martín de San Juan en el partido correspondiente a la vigesimoprimera fecha de la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro se llevó a cabo en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez, donde la ocasión más destacada fue para el equipo local, que tuvo un remate de cabeza del defensor Facundo Nadalín a los 15 minutos de la segunda parte.

Este resultado mantiene a Tristán Suárez en la cima de la zona B, acumulando 53 puntos y consolidándose como el único líder, a pesar de haber logrado solo una victoria en sus últimos cuatro partidos. Por su parte, el equipo verdinegro se posiciona séptimo en el grupo, con 42 unidades, dentro de la zona de clasificación para el torneo reducido por el segundo ascenso.

Con este empate, la segunda división del fútbol argentino concluyó con partidos pendientes, tras el paro en apoyo a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y se dirige hacia las últimas jornadas del torneo, quedando seis fechas para el final.

En un partido que careció de goles, la llegada más peligrosa fue del equipo sanjuanino, cuando un centro desde la izquierda llegó al segundo palo, donde el lateral derecho Facundo Nadalín cabeceó, pero el arquero Joaquín Bigo logró contener el balón cerca de la línea de gol, generando reclamos del equipo local que consideró que la pelota había ingresado.

El empate reafirma a Tristán Suárez como líder del grupo B, con 53 puntos, uno por delante de Gimnasia de Jujuy, mientras que Temperley ocupa el tercer puesto con 50 puntos, y Atlanta se sitúa cuarto, con 48 unidades.

En la zona A, los equipos más destacados son Morón y Ferro, ambos con 55 puntos, seguidos por Godoy Cruz en tercer lugar con 49 unidades, y en cuarto puesto, Deportivo Madryn y Almirante Brown, con 46 puntos.