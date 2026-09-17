Clima en Salta: cómo estará el tiempo este jueves 17 de septiembre

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No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en

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En este momento, el cielo se presenta con un, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 13°, y la humedad se encuentra en un 72%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica es de 1021 hPa.

El clima hoy jueves 17 de septiembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 10° y una máxima de 23°. Las condiciones del viento serán suaves, con una brisa que podría alcanzar los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a un ambiente agradable durante el día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se espera que el clima encontinúe variando. Para el viernes 18 de septiembre, la mínima será de 13° y la máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 19, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 28°, con posibilidad de lluvias ligeras. El domingo 20, las temperaturas oscilarán entre 15° y 33°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el lunes 21, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 32°, con lluvias moderadas esperadas.