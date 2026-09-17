Clima en Salta: cómo estará el tiempo este jueves 17 de septiembre

Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta
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Ahora
En este momento, el cielo se presenta con un clear sky
, con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 13°, y la humedad se encuentra en un 72%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica es de 1021 hPa.
El clima hoy jueves 17 de septiembre
Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 10° y una máxima de 23°. Las condiciones del viento serán suaves, con una brisa que podría alcanzar los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a un ambiente agradable durante el día.
Pronóstico extendido
En los próximos días, se espera que el clima en Salta
continúe variando. Para el viernes 18 de septiembre, la mínima será de 13° y la máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 19, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 28°, con posibilidad de lluvias ligeras. El domingo 20, las temperaturas oscilarán entre 15° y 33°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el lunes 21, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 32°, con lluvias moderadas esperadas.