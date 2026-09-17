Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este jueves 17 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de few clouds, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°, y la humedad se encuentra en un 74%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el este, y la presión atmosférica es de 1019 hPa.

El clima hoy jueves 17 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 12° y una máxima de 27°. Las condiciones del viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 10 km/h. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, y no se esperan lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en la temperatura. Para el viernes 18 de septiembre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 26°, con cielo mayormente nublado. El sábado 19, la mínima será de 15° y la máxima de 27°, también con cielo nublado. El domingo 20, se espera un día despejado, con temperaturas que oscilarán entre 15° y 28°. Finalmente, el lunes 21, el clima será similar al del fin de semana, con mínimas de 17° y máximas de 25°.