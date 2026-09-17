Más calcio en la infancia reduce el riesgo de baja talla, según un estudio argentino

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) -- Una investigación basada en datos de la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) ha proporcionado nueva evidencia sobre la conexión entre alimentación y crecimiento infantil, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El estudio analizó la alimentación de 5.286 niños argentinos de entre 2 y 12 años y halló que aquellos que presentaban baja talla tenían ingestas más bajas de energía, proteínas y zinc. En el grupo de menores de 5 años, se registraron además menores ingestas de calcio y magnesio.

Sin embargo, al considerar las diferencias en el consumo total de calorías, el calcio fue el único nutriente que mantuvo una asociación significativa con la baja talla en este grupo de edad.

El estudio, titulado "Nutrientes y baja talla en niños/as entre 2 y 12 años en Argentina: modelización dietaria de la ingesta de calcio y consumo de yogur", fue llevado a cabo por el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Nutrición (CEPEA).

Además del autor principal, el profesor Sergio Britos, participaron los Dres. Omar Tabacco, Mabel Carosella y María Elena Torresani, así como la Lic. María Soledad Cabreriso, todos miembros de PROFENI (Profesionales Expertos en Nutrición Infantil), un equipo de profesionales de la salud con experiencia en nutrición infantil.

Uno de los hallazgos más destacados de la investigación fue que entre los menores de 5 años, el incremento de 100 mg de calcio consumidos por día (calculado mediante una simulación estadística) se asoció con una prevalencia de baja talla 6,7% menor, aunque esta relación no fue estadísticamente significativa en niños de 5 a 12 años.

"Los resultados destacan la importancia de asegurar una ingesta adecuada de calcio durante los primeros años de vida, una etapa crítica para el crecimiento. Sin embargo, es importante señalar que, al ser un estudio transversal, los datos muestran asociaciones, pero no permiten concluir que un mayor consumo de calcio sea la causa directa de una mayor talla", afirmó Britos, Director del CEPEA y Profesor Adjunto de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA.

En cuanto a los lácteos, entre los menores de 5 años que casi no los consumían, la prevalencia de baja talla fue del 11,6%, casi el doble del 6,6% observado entre quienes los consumían diariamente. Sin embargo, la comparación global entre todas las frecuencias de consumo no alcanzó significación estadística, en parte debido al bajo número de niños que no consumían lácteos, lo que indica la necesidad de continuar investigando este aspecto.

Este hallazgo se suma a la creciente evidencia sobre la importancia de los alimentos ricos en calcio durante los primeros años de vida. El estudio también realizó una simulación estadística para estimar el impacto de aumentar el consumo de yogur a 120 gramos diarios en niños que consumían menos de una porción diaria, ya que el 77,9% de los niños en la muestra consumía menos de esa cantidad.

"Según la proyección estadística, en los menores de 5 años, completar esa porción -y así aumentar el aporte de calcio- se asociaría con una reducción relativa estimada del 9,2% en la prevalencia de baja talla. Sin embargo, es importante resaltar que se trata de un escenario hipotético y no de una intervención realizada sobre los participantes", indicó Tabacco, médico pediatra especialista en gastroenterología y ex presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

La importancia de los resultados es significativa al analizar la problemática de niños que podrían no alcanzar su potencial de crecimiento debido a condiciones ambientales adversas, entre ellas una nutrición inadecuada o de baja calidad mantenida en el tiempo.

"La estatura tiene un importante componente genético y hay niños sanos que son naturalmente más bajos que otros. Sin embargo, aunque la genética establece un potencial, no garantiza que este se exprese completamente. Para crecer, el organismo requiere condiciones adecuadas de salud, alimentación y ambiente durante toda la infancia y adolescencia", manifestó Carosella, médica pediatra y Directora Médica del Grupo Pediátrico Belgrano R.

Por su parte, Torresani, doctora en Nutrición y Directora de la Carrera de Especialistas en Nutrición con orientación en Obesidad de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, afirmó: "Es fundamental dejar de pensar que un niño está bien nutrido solo porque consume suficiente cantidad o aumenta de peso".

"El crecimiento implica mucho más que sumar calorías. El organismo necesita proteínas de buena calidad, hidratos de carbono, grasas saludables, minerales, vitaminas y energía en cantidades adecuadas para formar tejido nuevo. Si durante períodos prolongados faltan esos nutrientes, la trayectoria de crecimiento puede verse comprometida", añadió.

Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 1 de cada 10 niños en Argentina presenta problemas de crecimiento y desarrollo. Además, las cifras de sobrepeso en niños del país, registradas en la II Encuesta Nacional de Nutrición y Salud del Ministerio de Salud de la Nación, muestran un 13,6% en menores de 5 años y un 41% en aquellos de entre 5 a 17 años.

"En este contexto, es crucial recordar que el calcio es solo un componente de un proceso nutricional más amplio. Las proteínas, por ejemplo, son esenciales para la estructura del organismo y aportan aminoácidos necesarios para la formación y reparación de tejidos. Incorporar regularmente carnes, pescado, huevos, legumbres y lácteos, junto con frutas, verduras y cereales, es vital para ofrecer diferentes nutrientes que actúan en conjunto", sostuvo Cabreriso, especialista en nutrición materno infantil.

Además, añadió: "Dentro de los lácteos, el yogur puede ser una opción práctica, ya que aporta proteínas de alto valor biológico y calcio, además de microorganismos vivos derivados de la fermentación. Puede incorporarse en desayunos o meriendas, como colación o en ensaladas y otras recetas, contribuyendo a cubrir nutrientes relevantes durante el crecimiento".

"Es importante comprender que el crecimiento no se recupera simplemente agregando un alimento o aumentando indiscriminadamente las porciones. Se requiere una dieta suficiente, variada y nutricionalmente densa. El calcio es importante, al igual que las proteínas y otros nutrientes, pero todos operan dentro de un conjunto. Cuando hay alteraciones en la curva de crecimiento, la intervención debe comenzar siempre por identificar la causa", concluyeron desde PROFENI.