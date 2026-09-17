Luciano Nakis lidera encuesta para la presidencia de Independiente, pero enfrenta rechazo significativo

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) -- El candidato a la presidencia de Independiente por la Lista Roja, Luciano Nakis, se posiciona como el favorito en una encuesta realizada en el marco de las elecciones en el club de Avellaneda, aunque también presenta un elevado porcentaje de imagen negativa entre los consultados.

La Agencia Noticias Argentinas reportó que la consultora Eleven ComPol llevó a cabo un sondeo entre los hinchas del club, con miras a los comicios programados para el 6 de diciembre. De un total de 2.080 encuestados, se procesaron 936 respuestas de socios, y dentro de esta muestra, Nakis se destaca como el candidato con mayor intención de voto, alcanzando un 24,1%. Le siguen Daniel Bertoni con 16% y Gastón Gaudio con 15,5%, quienes también buscan contender por la presidencia.

Otros aspirantes que podrían influir en la conformación de las listas son Rodrigo Gadano (7,4%), Claudio Rudecindo (3,8%) y Fabio Fernández (7,2%). Aunque la ventaja de Nakis sobre sus competidores es evidente, el sondeo, realizado la semana pasada, ofrece perspectivas sobre el desarrollo de la campaña electoral.

Se ha escuchado que podría haber un acercamiento entre Gaudio y la agrupación Gente de Independiente (GDI). Aunque no hay confirmación oficial, la combinación de la agrupación que lidera Gadano junto a Rudecindo podría resultar en un empate técnico, dado que GDI, con 12,6%, es la segunda agrupación más identificada por los socios, mientras que la Lista Roja de Nakis lidera con 25,5% en otro aspecto consultado.

A pesar de su posición, la imagen negativa de Nakis es un factor preocupante. Según los datos, el rechazo hacia él es considerablemente mayor que su aceptación, con un 40,5% de imagen negativa frente a un 23,6% de positiva. Esta tendencia se ha manifestado en varias encuestas y en las redes sociales, vinculándose al descontento con la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia y el pasado del apellido Nakis en el club.

El análisis de Eleven ComPol resalta dos aspectos relevantes: por un lado, alrededor del 35% de los encuestados sin afiliación política manifiestan preferencia por Gaudio, y por otro, los votantes que consideran opciones diferentes a Nakis o Gaudio también muestran rechazo hacia el candidato de la AFA. Gaudio, por su parte, presenta una imagen más favorable, con un 32,4% a favor y 28% en contra.

La consultora subraya que los votantes de Bertoni y Gaudio tienen similitudes con aquellos de GDI y otras agrupaciones, mientras que el electorado de Nakis parece estar más aislado. En un club con históricamente pocas listas, el rechazo hacia Nakis podría ser un elemento determinante en la elección.

Este conjunto de factores deja a Nakis con escasas posibilidades de formar alianzas y enfrenta el desafío de revertir un panorama de negativa difícil de cambiar. Por su parte, la candidatura de Gaudio aún está en definición, siendo crucial la representación que elija, dado que su relación con figuras del oficialismo actual es un punto débil.