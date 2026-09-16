Tuchel reflexiona sobre la dolorosa eliminación de Inglaterra ante Argentina en el Mundial 2026

Buenos Aires, 16 septiembre (NA) — Thomas Tuchel, el director técnico de la selección de Inglaterra, habló sobre la impresionante remontada de Argentina, que culminó con un 2-1, gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Esta derrota dejó a su equipo fuera de la semifinal del Mundial 2026, y Tuchel la describió como su "cicatriz", algo con lo que deberá "vivir" debido a las decisiones que tomó durante el partido.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, el técnico alemán fue firme al responder a las críticas: "Pueden intentar matarme con esto. Pero es mi cicatriz, no la de ustedes. Yo tengo que vivir con esto. No son ustedes quienes tienen que hacerlo. Estoy a cargo y tomo estas decisiones. Nadie está más dolido que yo, nadie lo quería más que yo. Pueden torturarse sin parar y pensar que, si hubiera hecho cambios distintos, habríamos ganado el partido. Simplemente no se sabe".

Tuchel, de 53 años, expresó que se sintió satisfecho con el desempeño de su equipo en el primer tiempo, pero admitió que en la segunda mitad, Inglaterra perdió el control que había mostrado anteriormente. "Sentí que estábamos a la defensiva. Sentí que Argentina jugaba con más libertad, con movimientos más fluidos y encontraba mejores soluciones, comentó.

El entrenador se refirió a un momento clave del partido, cuando Nicolás González tuvo una oportunidad de gol que fue detenida por Jordan Pickford. Según Tuchel, este episodio marcó un cambio en la dinámica del encuentro: "Era esperar la muerte. No teníamos posesión, no defendíamos bien. Necesitábamos ayuda".

En su análisis, Tuchel también mencionó la falta de efectividad en los detalles del juego: "En la ejecución, en los detalles: salir jugando desde el fondo, jugar alrededor de (Lionel) Messi, atacar por un lado y cambiar hacia el otro, llevar el juego al campo rival, hacerlos sufrir, tener tiempo para recuperarnos física y mentalmente con la pelota, nos faltó todo eso".

El exentrenador del Bayern Múnich reconoció el cambio de actitud del conjunto argentino: "Argentina empezó a jugar muy, muy rápido. Perdón por el lenguaje: jugaron al fútbol del 'que se joda todo'. 'No tenemos nada que perder. Que se joda todo'". Además, describió cómo la táctica de Argentina, que incluyó jugar con cuatro delanteros, complicó la defensa inglesa: "¿Quién juega con un 3-1-6? Nos costó mucho".

Tuchel también reflexionó sobre la presión que sintió su equipo en los momentos críticos del partido y cómo eso afectó su desempeño. "Pasé a un 5-3-2, cambiamos la estructura. Porque creo que así podemos manejar mejor la amplitud y todavía tenemos tres defensores centrales en el medio si siguen llegando centros. Después cambiamos a un 5-4-1", explicó sobre sus decisiones tácticas.