Atlético Tucumán venció por penales a Independiente Rivadavia y pasó a semis de la Copa Argentina

FOTO: Luis Ingolotti atajó tres penales y se convirtió en el héroe del partido.

Atlético Tucumán, de la mano del arquero Luis Ingolotti, se metió en las semifinales de la Copa Argentina tras vencer este miércoles por 3 a 2 en los penales a Independiente Rivadavia, vigente campeón del título.

Los goles del encuentro, que había finalizado igualado 1 a 1, fueron convertidos por Álex Arce, a los 45 minutos del primer tiempo para el elenco cuyano, y Alexis Canelo, a los 48 de la segunda mitad, para el elenco tucumano.

En los penales, el arquero del “Decano” fue la figura al detener los disparos de Iván Villalba, Alex Vigo y Álex Arce, mientras que los que convirtieron para Independiente Rivadavia fueron Sheyko Studer y Fabrizio Sartori.

En tanto, para Atlético Tucumán anotaron Leandro Díaz, Rodrigo Granillo, Alexis Canelo, mientras que a Clever Ferreira le tapó su disparo Nicolás Bolcato.

En el inicio del primer tiempo, el trámite fue parejo y los equipos no se lastimaron demasiado. En cuanto a posesión de pelota, se repartieron los momentos sin elaborar oportunidades claras.

El primer tiro al arco claro ocurrió a los 23 minutos, por parte de Franco Nicola. Sin embargo, no la enganchó bien y pasó por arriba del arco, sin peligro.

Seguidamente, a los 26, el que intentó para los tucumanos fue Lautaro Godoy, y se encontró con la intervención de Bolcato bajo los tres palos. Dos minutos más tarde, remató el Loco Díaz pero salió desviado.

En tanto, la primera oportunidad para Independiente Rivadavia tuvo lugar recién a los 41 minutos de la primera etapa. Sin embargo, al puntero de la tabla anual le alcanzó para ponerse en ventaja.

Es que, tras el remate de José Florentín, la pelota dio en la mano de Vallejo. Jorge Baliño recurrió al VAR y terminó cobrando penal para el equipo de Alfredo Berti. Desde los doce pasos, Alex Arce lo cambió por gol y marcó el 1 a 0.

En el segundo tiempo, el Decano salió con la obligación de dar vuelta la historia y fue el dominador del partido. Sin embargo, le faltó profundidad de la mano de Franco Nicola o Lautaro Godoy, sus hombres de mayor creación de juego.

Más allá de algunos remates desde afuera y jugadas conducidas individualmente, al equipo de Julio César Falcioni le faltó creatividad en ataque para generar peligro real en el arco de Bolcato.

Sin embargo, el milagro apareció a los 48 minutos del segundo tiempo. Tras un centro de Godoy, apareció en las alturas Canelo para cabecear y empatar el trámite, a solo dos minutos para el final. De esta manera, el partido fue llevado a los penales.

Y fue en los tiros desde los doce pasos que Ingolotti se calzó el disfraz de héroe, detuvo tres y el conjunto tucumano clasificó a la siguiente ronda del torneo.

En la próxima instancia, Atlético Tucumán se enfrentará al ganador de Platense y Estudiantes de La Plata, por la semifinal del torneo.

Del otro lado de la llave, se enfrentarán Racing y Boca en los cuartos de final y el ganador irá contra Banfield, ya clasificado a la semifinal.