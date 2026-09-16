La música como puente educativo: Feferovich analizó la "Guía orquestal para la juventud" de Britten
En el marco de los festejos por el Día del Maestro y del Profesor, el reconocido pianista y director de orquesta reflexionó en Cadena 3 sobre el vínculo indisoluble entre los sonidos y la docencia.
16/09/2026 | 21:51Redacción Cadena 3
FOTO: El compositor británico Benjamin Britten, autor de "La guía orquestal para la juventud".
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Amamos Argentina
El pianista y director de orquesta, Sergio Feferovich, dijo este miércoles a Cadena 3 que la música constituye un lenguaje universal y una herramienta de enorme valor pedagógico, que puede ser aprovechada en el aula por docentes de cualquier disciplina, desde la plástica hasta la geografía.
Para ilustrar este concepto, presentó la emblemática obra “Guía orquestal para la juventud”, compuesta en 1945 por el británico Benjamin Britten a partir de un encargo estatal pensado para acercar la orquesta a las nuevas generaciones.
Durante su columna, Feferovich detalló la estructura didáctica de la pieza, la cual toma como base una melodía creada a finales del siglo XVII por el compositor Henry Purcell.
La obra expone primero el tema principal con la orquesta completa y luego desglosa la melodía familia por familia: maderas (flautas, oboes, clarinetes y fagotes), cuerdas, metales y percusión, para finalizar reuniendo nuevamente a todos los ejecutantes.
En ese sentido, el director definió a la orquesta como una "gran sociedad en miniatura", donde el trabajo armónico y la persecución de un objetivo común reflejan valores fundamentales de convivencia social.
El especialista subrayó que no se requiere tener conocimientos musicales previos para disfrutar o enseñar esta obra, lo que la convierte en un recurso sumamente atrapante tanto en el nivel inicial como en la primaria y la secundaria.
Con una duración aproximada de 16 a 17 minutos, la composición desarrolla una serie de variaciones donde cada instrumento exhibe de forma individual su timbre característico, permitiendo a los alumnos familiarizarse con la sonoridad orquestal de una manera amena y libre de solemnidad.
En cuanto al tramo final de la obra, Feferovich elogió la brillantez de la fuga de cierre, una forma de composición de alta complejidad técnica donde los instrumentos van ingresando de manera sucesiva —comenzando por el pícolo y la flauta— sobre un mismo sujeto melódico.
En el clímax de este contrapunto instrumental, Britten hace reaparecer con majestuosidad el tema original de Purcell, logrando un cierre lleno de energía y tranquilidad que combina el virtuosismo técnico con un profundo impacto emocional.
Para acompañar su explicación, Feferovich compartió una célebre interpretación a cargo de la Orquesta de la Televisión Pública Alemana de Colonia, bajo la dirección del finlandés Jukka-Pekka Saraste.
El director concluyó su intervención enviando un caluroso saludo a todos los educadores en su día y celebrando la actitud de aquellos gobiernos que apuestan por encargar obras de arte destinadas a la formación cultural y al desarrollo integral de los jóvenes.
Entrevista de "Amamos Argentina".
Lectura rápida
¿Qué dijo Sergio Feferovich sobre la música? La música es un lenguaje universal y una herramienta pedagógica valiosa para docentes de diversas disciplinas.
¿Qué obra presentó Feferovich? Presentó la obra “Guía orquestal para la juventud” de Benjamin Britten, compuesta en 1945.
¿Cuál es la duración de la obra? La obra tiene una duración aproximada de 16 a 17 minutos.
¿Qué destacó Feferovich sobre la enseñanza de la obra? No se requieren conocimientos musicales previos para disfrutar o enseñar esta obra.
¿Qué mensaje envió al final? Un saludo a los educadores y un reconocimiento a los gobiernos que apoyan la formación cultural de los jóvenes.