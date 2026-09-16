El plan Córdoba del peronismo kirchnerista

Por Sergio Suppo

Una foto de Daniel Passerini junto a Axel Kicillof puede resultar, en la política cordobesa, más llamativa que una reunión de Martín Llaryora con Javier Milei. La explicación está en una división que lleva más de una década y que ha sido fundamental para la continuidad del peronismo en el gobierno provincial: su distancia del kirchnerismo.

Adrián Simioni puso esta mañana el foco en esa imagen que el intendente de Córdoba se encargó de difundir anoche en sus redes sociales. Passerini apareció en La Plata, en un acto convocado por el intendente Julio Alak, junto al gobernador bonaerense. Una fotografía que dice mucho y que también deja bastante por descifrar.

El peronismo gobierna Córdoba desde 1999, después del triunfo de José Manuel de la Sota en las elecciones de 1998. Con la aparición del kirchnerismo, la diferenciación fue creciendo hasta convertirse en una marca política. Durante los últimos tres mandatos, mostrarse como una cara distinta de ese espacio fue parte central de su estrategia para conservar el poder.

El peronismo nacional terminó por advertir, aunque bastante tarde, el costo electoral de esa ruptura. En 2015, Córdoba aportó una ventaja contundente a Mauricio Macri en el balotaje que le ganó a Daniel Scioli. En 2023, Javier Milei consiguió aquí alrededor del 74% de los votos y derrotó a Sergio Massa en la elección nacional.

En ambas oportunidades, el peronismo cordobés hizo, como mínimo, poco y nada para ayudar a los candidatos del peronismo nacional. Uno de ellos, Scioli, terminó convertido en funcionario del actual gobierno libertario. Las vueltas de la política argentina también permiten esas paradojas.

Ese antecedente explica el interés por reconstruir algún vínculo. Quienes trabajan por una reunificación del peronismo, con el kirchnerismo adentro, quieren evitar que Córdoba vuelva a jugar en contra de sus posibilidades presidenciales.

Pero la foto de Passerini convive con una declaración muy reciente de Llaryora. La semana pasada, durante el homenaje a José Manuel de la Sota convocado por su hija Candelaria, el gobernador afirmó: "Nosotros nos vamos a seguir manteniendo muy lejos del kirchnerismo".

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Una semana después, el intendente de la capital provincial aparece junto a Kicillof, una de las principales caras de ese espacio. La otra, Cristina Kirchner, está presa y no puede ser candidata. Entre la frase del gobernador y la fotografía del intendente queda abierto un margen para las interpretaciones y, sobre todo, para las negociaciones.

Massa tiene especial interés en construir un puente con el peronismo cordobés y sigue siendo uno de los potenciales candidatos. La semana próxima, además, está prevista la llegada a Córdoba de Emilio Monzó, como operador político de una eventual candidatura de Jorge Brito hijo. Otro nombre presentado inicialmente como un outsider, pero que gira alrededor de una posible propuesta peronista unificada.

La incógnita es a qué distancia de ese armado se ubicará el peronismo de Córdoba. Y la respuesta dependerá, ante todo, de lo que necesite Llaryora para conseguir su reelección.

Si un acuerdo con Milei le ofrece garantías políticas para conservar la provincia, la distancia con el kirchnerismo volverá a ser sideral. Si esas garantías no aparecen, la separación podrá volverse bastante más relativa. La prioridad será mantener el gobierno cordobés.

El año próximo habrá dos instancias electorales: la provincial y la nacional. Para esta última, el peronismo de Córdoba quedaría, al menos en teoría, con libertad para decidir su participación. Pero desentenderse de la disputa presidencial tiene consecuencias diferentes de trabajar activamente por un candidato peronista.

Esa diferencia es la que preocupa a quienes buscan reunificar el espacio. Una nueva prescindencia cordobesa podría repetir, por tercera vez, un problema que ya conocen.

Por eso, de aquí a fin de año y durante los primeros meses del próximo, seguiremos viendo fotos con distintas cercanías. El alcance de esos acercamientos se medirá en decisiones electorales. El peronismo nacional necesita mejorar sus posibilidades en Córdoba; el peronismo cordobés hará sus cuentas pensando, primero, en seguir gobernándola.

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