Santiago Bulat: "El Presupuesto 2027 es más realista y se acerca a lo que el mercado espera"

El economista Santiago Bulat consideró que el proyecto de Presupuesto 2027 es “bastante más realista” que el presentado el año pasado, aunque advirtió que el Gobierno sobreestima el crecimiento económico.

En diálogo con Cadena 3, señaló que la recuperación de la recaudación será clave para sostener el superávit fiscal, ante un margen cada vez menor para profundizar el ajuste.

El director de la consultora Invecq analizó la iniciativa que el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados y cuyo debate está previsto para octubre. Para explicar su valoración, recordó que el presupuesto para 2026 contemplaba un crecimiento del 5% y una inflación cercana al 10%, mientras que, según sus estimaciones, el año terminará con una expansión más próxima al 2% y una suba de precios cercana al 30%.

Para 2027, en cambio, destacó que la inflación prevista por el Gobierno, del 18%, está más cerca del 20% que espera el mercado. También señaló que la meta oficial de crecimiento del 4% se compara con una expectativa de los analistas en torno al 3%. Su propia proyección es más cautelosa: estima una expansión algo superior al 2%.

“Creo que el Gobierno está sobreestimando un poco el nivel de crecimiento que va a haber”, sostuvo. Una de sus dudas es la previsión de un aumento de la inversión cercano al 9%, después de un año en el que, según describió, ese componente está cayendo. En contraste, consideró que las exportaciones seguirán siendo un motor importante de la actividad durante 2027 y los años siguientes.

Respecto del gasto público, Bulat explicó que, de acuerdo con las cifras que presentó el Gobierno, su peso pasó de alrededor del 21% del producto bruto interno en 2023 al 15,3% actual, y subiría al 15,5% el próximo año. “El fuerte del ajuste ya se hizo en estos años y pareciera que ahora empieza a ceder un poco”, interpretó.

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Entre las partidas que aumentarían, mencionó Defensa, jubilaciones y prestaciones sociales. Sobre estas últimas, explicó que los mecanismos de actualización basados en la inflación pasada pueden generar una mejora en términos reales cuando el ritmo de suba de los precios se desacelera.

Pese a que 2027 será un año electoral, el economista no identificó en el proyecto una expansión significativa del gasto con ese objetivo. Por el contrario, señaló que los subsidios aparecen entre las partidas donde continuarían los recortes y que el superávit se mantendría en niveles similares.

Bulat consideró que el Gobierno puede mostrar cierta flexibilidad, como ocurrió, según evaluó, con ajustes tarifarios menores a los previstos en 2025. Sin embargo, sostuvo que el resultado fiscal seguirá siendo una prioridad: “Yo creo que el Gobierno va a morir con las botas puestas en términos de alcanzar un superávit fiscal”.

Su principal advertencia se concentró en cómo cumplir esa premisa si los recursos no se recuperan. “Si los ingresos no empiezan a subir y no mejora la parte de la recaudación, ¿por dónde vas a seguir ajustando? Ya no tenés demasiado”, planteó.

Al analizar la debilidad de la recaudación, señaló dos factores: la situación de la actividad económica y el aumento de la informalidad. Indicó que la informalidad laboral pasó del 42% al 44% y explicó que suele estar vinculada con actividades que tampoco se declaran, aunque aclaró que no dispone de una medición precisa del peso de cada componente en la caída de los ingresos fiscales.

También mencionó el deterioro de recursos ligados a la actividad, como el impuesto a los débitos y créditos bancarios y las contribuciones patronales.

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En materia salarial, sostuvo que el poder adquisitivo viene retrocediendo desde septiembre de 2025. Explicó que muchos acuerdos paritarios se negociaron con expectativas de inflación inferiores a las que finalmente se perfilan para este año, lo que afectó los ingresos de los trabajadores registrados.

Para 2027, consideró posible una recuperación si las nuevas negociaciones permiten recomponer parte de lo perdido. Vinculó esa mejora con la previsión oficial de un crecimiento del consumo privado del 3,4% y señaló que también habrá que observar la evolución del crédito, otra de las apuestas del Gobierno.

Sin embargo, marcó una preocupación sobre la creación de empleo. Según describió, el sector formal acumula aproximadamente un año de caídas mensuales. Explicó que el avance de la informalidad y del monotributo ayuda a contener una suba más fuerte del desempleo, pero que esas ocupaciones suelen generar ingresos menores y debilitan la masa salarial.

Finalmente, Bulat advirtió que la volatilidad electoral será una de las variables a seguir. Recordó las tensiones de septiembre y octubre de 2025, cuando aumentaron la demanda de dólares y el riesgo país, el tipo de cambio llegó al techo de la banda y se deterioró el crédito en pesos.

De todos modos, evaluó que el Banco Central se prepara en mejores condiciones para 2027 por dos motivos: la compra de dólares para acumular reservas y la presentación de un programa financiero que explicita cómo se buscará afrontar los pagos, con recursos de organismos internacionales, compras de divisas y financiamiento en el mercado local.

“Si bien siempre en las elecciones hay mucha volatilidad, ahora está más sólido el Banco Central de lo que fue en 2025”, concluyó.

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Entrevista de Rodolfo Barili, Adrián Simioni y Guillermo López.