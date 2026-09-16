Resurgir de las cenizas: se le incendió la fábrica, cambió el negocio y hoy exporta desde Neuquén

La historia de Natalia Zini y su empresa Grupo Sur SRL es un testimonio de resiliencia y reconversión pyme en la Patagonia.

A los 24 años debió asumir el liderazgo de la firma familiar ubicada en el Parque Industrial Este de Neuquén tras la enfermedad de su padre.

Durante dos décadas se consolidaron en la producción de poliestireno expandido (telgopor) orientado al rubro de la construcción, pero en abril de 2022 un siniestro devastador destruyó por completo sus instalaciones y las obligó a empezar desde cero.

Un incendio iniciado por un desperfecto técnico y la acumulación de insumos consumió una de las naves industriales en menos de media hora.

A pesar de la pérdida total de maquinaria y estructura en ese sector, Zini descartó la clausura definitiva y asumió la reconstrucción operativa desde el primer día.

"Al otro día me levanté como si tenía que venir a trabajar. Cuando llegué, mi cabeza había cambiado y era: '¿qué tenemos que hacer para acomodar esto?'. Asumí el rol desde el día uno con la responsabilidad de que todo tenía que recaer en mí", sostuvo.

La tragedia se transformó en la oportunidad de replantear el modelo de negocios de la pyme. Al advertir que el espacio físico resultaba insuficiente para el volumen que exigía la construcción, Zini decidió abandonar ese mercado y reorientar la producción hacia el empaque moldeado para la industria alimenticia.

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La firma cerró acuerdos para proveer cajas térmicas de embalaje a la pesquera Idris Patagonia —dedicada al procesamiento y exportación de truchas en Piedra del Águila— e incorporó maquinaria importada tras participar en ferias internacionales del plástico en Alemania.

"No volví al mismo negocio porque el espacio no daba para eso. Empezamos a buscar un nicho de mercado, hicimos el contacto para fabricar las cajas para la faena de trucha y también empezamos a exportar directamente a Uruguay potes rectangulares para helado", indicó.

Actualmente, la planta neuquina opera con un equipo base de 10 empleados y personal eventual según la demanda estacional. A pesar de las fluctuaciones económicas del mercado interno, la empresaria sostiene su visión positiva sobre el desarrollo productivo en la región.

"Creo que hay una Argentina posible. Neuquén es una provincia llena de oportunidades. Me parece que con trabajo, con perseverancia y un buen equipo, aun en las peores situaciones, siempre depende de nosotros salir adelante", añadió.