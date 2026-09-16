Delincuentes asaltan departamento de la periodista Carolina Perín en Palermo

Buenos Aires, 16 de septiembre (NA) -- Dos delincuentes llevaron a cabo un robo en el departamento de la periodista Carolina Perín, situado en el barrio porteño de Palermo, donde sustrajeron una caja fuerte.

De acuerdo con fuentes policiales, el incidente se produjo durante la madrugada del domingo 30 de agosto en un edificio de la calle Anasagasti al 2000. Los implicados ingresaron al inmueble y se apoderaron de una caja fuerte con dinero y otros objetos de valor.

El encargado del edificio relató que la puerta principal del departamento estaba abierta y, al acceder por el servicio, encontró el interior revuelto.

La periodista aportó grabaciones que registraron a los delincuentes dentro del departamento, y las autoridades están investigando los registros de acceso para determinar cómo lograron entrar al lugar.

Además, se constató que las cerraduras de ingreso tanto al edificio como al departamento no fueron violentadas, según la investigación en curso.

Interviene en el caso la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50, bajo la dirección del fiscal Edgardo Orfila, Secretaría Única de Soule. El fiscal ha solicitado la colaboración de la División de Investigaciones Comunales 14 para recolectar rastros, analizar las grabaciones de cámaras y llevar a cabo las medidas pertinentes.