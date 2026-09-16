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Venta de marihuana en Chabás: confirmaron condena de cuatro años para acusado

La Cámara de Segunda Instancia confirmó la sentencia contra Luis Antonio R. Tenía más de cinco kilos de marihuana con fines de comercialización. La droga fue secuestrada en agosto de 2024.     

16/09/2026 | 16:37Redacción Cadena 3

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Los Tribunales Provinciales de Rosario.

FOTO: Los Tribunales Provinciales de Rosario.

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La Justicia provincial santafesina confirmó en segunda instancia la condena a Luis Antonio R., quien había sido condenado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en carácter de coautor.

La resolución fue dictada este miércoles 16 de septiembre por la jueza de Segunda Instancia Bibiana Alonso, en los Tribunales Provinciales de Rosario, quien confirmó en todos sus términos la sentencia apelada, en cuanto fue materia de recurso, teniendo presentes las reservas formuladas por la defensa.

El caso se originó el 21 de agosto de 2024, cuando personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Casilda realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Uriburu al 1900 de Chabás.

Durante el procedimiento se secuestraron distintos elementos vinculados, según la acusación, con la comercialización de marihuana: un trozo compacto de cannabis prensado, cogollos y material vegetal en proceso de secado.

El pesaje total informado fue de 5.417,17 gramos, y las sustancias dieron resultado positivo para marihuana mediante las pruebas de orientación correspondientes.

Además, los investigadores secuestraron una balanza de precisión, un picador, un teléfono celular, un blíster de tarjeta SIM y $600.400 en efectivo.

El fiscal Juan Pablo Oggero, de la sede de Casilda, llevó adelante la acusación durante el proceso y sostuvo que la sustancia era tenida sin autorización legal y con destino a su comercialización.

Con la decisión de la jueza Alonso, quedó confirmada la pena de cuatro años de prisión efectiva impuesta a Luis Antonio R. por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Lectura rápida

¿Qué condena se confirmó?
Se confirmó una condena de cuatro años de prisión efectiva para Luis Antonio R. por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

¿Quién dictó la resolución?
La resolución fue dictada por la jueza Bibiana Alonso en los Tribunales Provinciales de Rosario.

¿Cuándo ocurrió el allanamiento?
El allanamiento se realizó el 21 de agosto de 2024.

¿Dónde se llevó a cabo el allanamiento?
El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Uriburu al 1900 de Chabás.

¿Qué se secuestró durante el procedimiento?
Se secuestraron elementos vinculados a la comercialización de marihuana, incluyendo 5.417,17 gramos de marihuana y $600.400 en efectivo.

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