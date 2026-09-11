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Diez detenidos en Casilda tras 10 allanamientos por presunta venta de drogas

Uno de los principales hallazgos fue dinero en efectivo: se secuestraron aproximadamente 10 millones de pesos argentinos y 430 dólares estadounidenses.    

11/09/2026 | 17:28Redacción Cadena 3

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Diez detenidos en Casilda tras 10 allanamientos por presunta venta de drogas.

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Los procedimientos se realizaron de manera simultánea este jueves en distintos puntos de la ciudad. Se secuestraron cocaína, marihuana, dineros en efectivo, vehículos, celulares y elementos que serían de interés para la investigación. Dos de los detenidos tenían pedidos de captura vigentes.

Una investigación por presunto microtráfico que llevaba más de un año derivó este jueves 10 de septiembre en un importante operativo en la ciudad de Casilda, donde se realizaron de manera simultánea diez allanamientos y fueron detenidas diez personas.

El procedimiento se enmarcó en una investigación proactiva llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General, a cargo del fiscal César Cabrera, en un trabajo conjunto con personal de la Policía de Investigaciones de la Provincia de Santa Fe.

Los allanamientos estuvieron a cargo de efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales y se concretaron en distintos domicilios ubicados en sectores de las calles Bolívar al 1200, Formosa al 2300, Hipólito Yrigoyen al 2700, Bolívar al 1900, 1 de Mayo y 27, Belgrano al 1400 y La Rioja al 1200.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron siete envoltorios de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 9,6 gramos, además de 90 gramos de marihuana.

También fueron incautados 12 teléfonos celulares, bolsas y recortes de nylon transparentes, dos balanzas —una de precisión manual y otra digital—, una máquina para contar billetes y documentación, elementos que quedaron incorporados a las actuaciones judiciales.

Uno de los principales hallazgos fue dineros en efectivo: se secuestraron aproximadamente 10 millones de pesos argentinos y 430 dólares estadounidenses.

En los distintos domicilios también se encontraron varios vehículos. Entre ellos, dos motocicletas —una Yamaha Crypton 110 cc, sin dominio, y una Bajaj Rouser 200 cc, con dominio—, además de una Corven, una Honda XR 150 cc, un Fiat Uno y un Peugeot 208.

Como resultado de los operativos fueron detenidas diez personas. Según la información oficial, dos de ellas registraban pedidos de captura vigentes.

Ahora, la investigación continuará bajo la órbita de la Fiscalía, mientras se analizan los elementos secuestrados y su eventual vinculación con los hechos investigados.

Las audiencias imputativas están previstas para la próxima semana, aunque la fecha y el horario todavía deben ser confirmados por la Oficina de Gestión Judicial.

Los procedimientos forman parte de una causa en etapa de investigación, por lo que la situación procesal y las responsabilidades individuales de las personas detenidas serán determinadas en el marco de las correspondientes actuaciones judiciales.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió el jueves 10 de septiembre? Se realizaron diez allanamientos en Casilda por una investigación de microtráfico, resultando en la detención de diez personas.

¿Quiénes llevaron a cabo los operativos? La Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico, a cargo del fiscal César Cabrera, junto con la Policía de Investigaciones de la Provincia de Santa Fe.

¿Qué se secuestró durante los procedimientos? Se incautaron cocaína, marihuana, dineros en efectivo, vehículos y teléfonos celulares.

¿Cuánto dinero se encontró? Se secuestraron aproximadamente 10 millones de pesos argentinos y 430 dólares estadounidenses.

¿Qué seguirá sucediendo con la investigación? La investigación continuará bajo la órbita de la Fiscalía y se analizarán los elementos secuestrados para determinar responsabilidades.

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