Detuvieron en La Rioja al acusado por el crimen de una mujer en Saldán

Un hombre de 47 años fue detenido en La Rioja, acusado de haber asesinado a una mujer de un disparo en Saldán, Córdoba. Se trata de Fernando Daniel Rodríguez Correa, quien tenía un pedido de captura por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La víctima, Mayra Berenice Muriel Huaquin, murió el pasado 7 de septiembre luego de recibir un disparo de arma de fuego que le provocó graves lesiones en el tórax.

La investigación está a cargo de la fiscal Liliana Mónica Rita Copello, de la Unidad Fiscal Territorial 23 B de Córdoba.

De acuerdo con la información judicial, luego de distintas averiguaciones realizadas por el Departamento Homicidios de la Policía de Córdoba, los investigadores lograron identificar al principal sospechoso del crimen.

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Las pesquisas determinaron que el acusado se habría trasladado a la provincia de La Rioja. Ante esa situación, la Policía de Córdoba se puso en contacto con sus pares riojanos y aportó información para localizarlo.

Finalmente, efectivos del Departamento Delitos Contra las Personas de La Rioja realizaron un operativo en el barrio Juan Domingo Perón, donde lograron ubicar y detener a Rodríguez Correa.

El hombre quedó alojado en la Dirección General de Investigaciones de la capital riojana y permanece a disposición de la Justicia mientras se realizan las gestiones para su traslado a Córdoba.

El crimen ocurrió el 7 de septiembre

Muriel Huaquin fue atacada el 7 de septiembre en la localidad de Saldán. La mujer sufrió una herida de arma de fuego en el tórax y fue trasladada para recibir atención médica, pero murió minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

En la investigación inicial, la fiscal Copello había señalado que el caso no era considerado, hasta ese momento, como un femicidio y que se trabajaba sobre la hipótesis de un conflicto entre personas conocidas.

La pareja de Muriel declaró en un primer momento a los investigadores que ambos se encontraban en una reunión. En un momento, se retiraron y, aparentemente, el dueño de la casa se percató de que algo faltaba en el domicilio. Según los informes, este individuo salió en busca de ellos y disparó desde un vehículo.

La investigación deberá determinar ahora las circunstancias exactas del ataque y el motivo que habría desencadenado el homicidio.

Rodríguez Correa permanece detenido en La Rioja con un pedido de captura emitido por la Justicia cordobesa.

El acusado está imputado como presunto autor del homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Muriel Huaquin. Las autoridades de ambas provincias coordinan las medidas procesales necesarias para concretar su traslado a Córdoba, donde quedará a disposición de la fiscalía que interviene en la causa.