Investigan la muerte de una mujer en Saldán: le dispararon en la calle por la espalda

Una mujer mayor de edad falleció esta madrugada en plena vía pública en la localidad cordobesa de Saldán, tras recibir un disparo en el omóplato.

Según los datos disponibles hasta el momento, la víctima se encontraba en la calle cuando fue herida de gravedad. Personal de emergencias la asistió en el lugar, pero no logró salvarla.

Fuentes policiales indicaron que su pareja había egresado recientemente de la cárcel. La víctima fue identificada como Mayra Muriel, de 29 años.

La fiscal Liliana Copello lleva adelante la investigación, que hasta el momento se clasifica como un episodio de violencia urbana.

La pareja de Muriel declaró a los investigadores que ambos se encontraban en una reunión con personas conocidas. En un momento, se retiraron y, aparentemente, el dueño de la casa se percató de que algo faltaba en el domicilio. Según los informes, este individuo salió en busca de ellos y disparó desde un vehículo. Hasta el momento, no hay detenidos, aunque el presunto autor de los disparos ha sido identificado, pero aún no ha sido localizado.

La fiscal Copello aclaró que, por ahora, "esto no es femicidio". La investigación se centra en un tercero ajeno a la pareja y se indaga sobre un posible conflicto entre conocidos.

También se están explorando las circunstancias en torno a la reunión, incluyendo la posibilidad de que "algo más" que pudo haber ocurrido en el domicilio de calle Inchin al 100 durante la juntada que haya influido en el desenlace trágico.

Informe de Juan Federico y Lucía González.