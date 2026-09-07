Boca se enfrenta a San Pablo en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- Boca se prepara para recibir este martes a San Pablo de Brasil, en el partido de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Este encuentro promete ser una confrontación entre dos de los clubes más emblemáticos del fútbol sudamericano.

El partido está programado para comenzar a las 21:30 en el Estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como "La Bombonera". La cobertura del evento estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas, y los aficionados podrán seguirlo a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro designado para esta ocasión es el chileno Piero Maza, mientras que su compatriota Fernando Vejar estará a cargo del VAR.

Boca llega a este enfrentamiento tras una destacada actuación en los octavos de final, donde superó a Recoleta de Paraguay con un contundente global de 7-1. En su camino previo, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena habían avanzado tras vencer en penales a O\u2019Higgins de Chile.

En el ámbito local, el Xeneize obtuvo un empate 2-2 ante Gimnasia de Mendoza, un resultado que les permitió mantenerse en la zona de clasificación a los playoffs del torneo. Sin embargo, el equipo busca mejorar su rendimiento en este importante certamen continental.

Por su parte, San Pablo inició su participación en la Copa Sudamericana ocupando la primera posición en el Grupo C, donde dejó atrás a O\u2019Higgins, Millonarios de Colombia y Boston River de Uruguay. En octavos, el equipo brasileño se impuso con un global de 4-2 ante Bolívar de Bolivia.

Boca formará con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Leonel Flores o Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

En tanto, San Pablo saltará al campo con: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho, Lucas Ramon; Gustavo Santana, Artur y Luciano. DT: Dorival Júnior.