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Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este lunes 7 de septiembre

Este lunes 7 de septiembre, la temperatura en CABA oscilará entre 3° y 12°. Se espera un cielo despejado y condiciones de viento moderado. Conocé todos los detalles del clima.

07/09/2026 | 12:06Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el lunes 7 de septiembre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el lunes 7 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA se presenta con un clear sky. La temperatura actual es de 10°, con una sensación térmica de 9°. La humedad se encuentra en un 52%, lo que proporciona un ambiente relativamente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el este, contribuyendo a una sensación de frescura en la ciudad. La presión atmosférica es de 1027 hPa.

El clima hoy lunes 7 de septiembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 3° y una máxima de 13°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado durante el día. El viento se mantendrá en torno a los 4 m/s, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real. La humedad y la visibilidad se mantendrán en niveles confortables, sin probabilidades de lluvia.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se espera un cambio en las condiciones climáticas. Para mañana, martes 8 de septiembre, la temperatura mínima será de 8° y la máxima alcanzará los 19°, con cielo despejado. El miércoles 9 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima de 15°, con nubes cubriendo el cielo. El jueves 10 de septiembre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 16°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 11 de septiembre, la mínima será de 8° y la máxima de 11°, con cielo nublado.

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