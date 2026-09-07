Tragedia en Río Negro: cómo fue el complejo operativo para encontrar a Gian

FOTO: Tragedia en Río Negro: hallan sin vida al niño de 4 años que cayó a un canal

Gian, el niño de cuatro años que era intensamente buscado desde el sábado, fue encontrado muerto en un canal de Fernández Oro, en la provincia de Río Negro. El menor había desaparecido después de que el automóvil en el que viajaba junto a sus padres chocara contra un puente y cayera al agua.

El intendente de la localidad, Gustavo Amati, confirmó la noticia a Cadena 3 y aseguró que la comunidad permanece conmocionada por la tragedia.

“Estamos con una tristeza enorme. Fernández Oro es una localidad relativamente chica, donde nos conocemos todos. Muchísima gente estuvo en el lugar esperando un resultado positivo, pero lamentablemente fue negativo”, expresó.

Según la información preliminar brindada por Amati, el accidente ocurrió alrededor de las 4.30 del sábado. El vehículo habría impactado contra la baranda de un antiguo puente de hierro y uno de los caños atravesó el parabrisas hasta alcanzar el asiento del acompañante, donde se encontraba la madre del niño.

Tras caer al desagüe, que en ese momento tenía unos dos metros de profundidad, el padre logró salir y rescatar a su esposa. Sin embargo, Gian, que aparentemente dormía en el asiento trasero, ya no se encontraba dentro del automóvil.

“Aparentemente se lo llevó con la corriente. Era un nene chiquito y ahí comenzó todo el operativo”, relató el intendente.

La búsqueda se extendió durante dos días y estuvo condicionada por la gran cantidad de agua, la fuerza de la corriente, la basura acumulada y la escasa visibilidad. También influyeron las condiciones meteorológicas registradas durante el fin de semana.

Para facilitar el trabajo de los rescatistas y buzos, el municipio desplegó maquinaria y coordinó tareas con el Departamento Provincial de Aguas (DPA), organismos encargados del manejo hídrico y el consorcio de riego. Entre otras medidas, desviaron parte del caudal y colocaron compuertas.

De esa manera, durante la tarde del domingo consiguieron reducir el nivel del agua de aproximadamente dos metros a poco más de uno. Esa maniobra permitió finalmente localizar el cuerpo del niño.

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• La madre continúa internada

Amati señaló que los padres de Gian se encuentran “destrozados” y que la familia aguardaba la entrega del cuerpo para realizar el velorio y el sepelio.

La madre permanece internada con una fractura de cráneo. Está consciente, aunque, de acuerdo con la información transmitida por el intendente, todavía no se encuentra fuera de peligro.

El jefe municipal también confirmó que el padre estuvo detenido durante algunas horas en el marco de la investigación judicial, pero posteriormente fue liberado. El domingo acompañó parte del operativo y luego realizó el reconocimiento del cuerpo de su hijo.

Durante la búsqueda se produjeron además algunos momentos de tensión entre familiares. Amati atribuyó esos episodios a la desesperación y al nerviosismo provocados por la situación, y aseguró que pudieron ser controlados junto con las autoridades judiciales.

• Clausuraron el puente

Luego del accidente, la Municipalidad resolvió inhabilitar el puente contra el cual chocó el vehículo. Amati explicó que se trata de una estructura de hierro antigua y firme, ubicada en una zona cercana al río y con poca circulación, pero que quedó seriamente dañada.

“Hoy representa mucho riesgo, por eso lo clausuramos. El puente ya cumplió su etapa”, afirmó. Las autoridades provinciales analizan reemplazarlo por una nueva estructura de hormigón.

Entrevista de Rodolfo Barili y Juan Federico.