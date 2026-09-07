Cómo es la pelota vasca, la disciplina que llega a los Suramericanos en la que Argentina es potencia

La pelota vasca será una de las disciplinas que buscará captar nuevas miradas durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Las competencias se desarrollarán del 19 al 24 de septiembre en el área del Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario.

El programa incluirá las modalidades de Frontón, Frontball y Pelota Vasca, con la participación de destacados especialistas sudamericanos en una disciplina que combina velocidad, precisión, reflejos, potencia y estrategia.

La pelota vasca es un deporte tradicional que consiste en lanzar una pelota contra una pared (llamada frontón) o entre dos equipos, golpeándola directamente con la mano o utilizando herramientas como paletas, raquetas o cestas. El objetivo es que la pelota rebote en una zona permitida de la pared y regrese al campo de juego, buscando que el rival no pueda devolverla antes de que rebote dos veces en el suelo.

Tiene sus orígenes en el antiguo juego de pelota que se consolidó en el País Vasco (región entre España y Francia), y destaca por ser una disciplina de enorme velocidad, reflejos y potencia.

La pelota vasca no es un solo juego, sino una familia de especialidades que se dividen según la herramienta utilizada y el tipo de cancha (como pelota a mano, pelota paleta, frontenis o frontball, por ejemplo).

Para Darío Cedrez, referente de la pelota vasca y formador de nuevas generaciones, los Juegos representan una oportunidad para darle mayor visibilidad a un deporte con una profunda tradición y en el que Argentina es una potencia mundial.

“Esto le va a dar una visibilidad muy importante. Hay muchos deportes que quizás no son tan conocidos y son muy lindos. Los Juegos les van a dar una dimensión enorme para que los chicos tengan un abanico mucho más grande de posibilidades para elegir”, afirmó.

Rosario recibirá una disciplina con mucha historia

Durante seis jornadas, el público podrá acercarse al área del Monumento Nacional a la Bandera para conocer una disciplina en la que cada punto exige una rápida capacidad de reacción y una combinación de técnica, coordinación y estrategia.

La pelota vasca cuenta con diferentes modalidades, entre ellas pelota cuero, frontenis, frontball y pelota goma, esta última conocida también como pelota paleta o pelota argentina.

Justamente en la pelota paleta, Argentina logró consolidarse como una de las principales potencias internacionales, gracias a una tradición que se sostiene con el desarrollo de nuevos deportistas.

Los Juegos Suramericanos permitirán así mostrar una disciplina que, pese a su extensa trayectoria, todavía puede resultar desconocida para buena parte del público.

El objetivo: acercar a los chicos al deporte

Para Cedrez, el impacto de la competencia puede ir mucho más allá de los resultados y las medallas. El gran desafío será aprovechar la exposición que tendrán los Juegos para que más chicos conozcan la pelota vasca y encuentren en ella una alternativa deportiva.

“El deporte es salud, hace bien al cuerpo y a la mente. Ojalá muchas familias puedan acercarse a conocer estas disciplinas y descubrir todo lo que tienen para ofrecer”, señaló.

Cedrez trabaja desde hace años en la formación de deportistas en la escuela municipal de pelota paleta de Venado Tuerto, donde también busca transmitir valores que exceden el ámbito de la competencia.

“Siempre les digo a los chicos que no todo es ganar. Llegar a una final o subir a un podio ya es muy importante. Hay que aprender también a perder, porque esa enseñanza sirve para cualquier aspecto de la vida”, sostuvo, en una entrevista replicada por la organización del evento.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se realizarán del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Participarán más de 4.000 atletas de 15 países, en una competencia que contará con 43 deportes y 60 disciplinas.

Entre ellas estará la pelota vasca, que tendrá en Rosario una oportunidad para mostrar su tradición, su nivel competitivo y, sobre todo, conquistar a una nueva generación de fanáticos.