FOTO: Detienen a un hombre por el asesinato de su esposa en Merlo: "se le fue la mano"

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- Un hombre de 62 años fue detenido este domingo acusado de asesinar a puñaladas a su mujer en el partido bonaerense de Merlo y señaló que la situación "se le fue de las manos" cuando se concretó su arresto.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió en una vivienda, situada en la calle Asunción 2876, donde Marcelo Roberto Tesio discutió con Silvia Beatriz Mina, de 64 años, a quien habría atacado con una cuchilla para provocarle heridas mortales en distintas partes del cuerpo.

Personal de la Comisaría 6ª concurrió a la escena y aprehendió al implicado, quien intentó justificarse ante los oficiales sobre el crimen: "Se me fue la mano".

Tesio fue trasladado bajo custodia policial a un hospital de la zona con lesiones cortantes en los brazos y el cuello, mientras que se preservó el lugar para el trabajo de los peritos de la Policía Científica.

Además, la Comisaría de la Mujer y Familia de Merlo no halló denuncias por violencia de género radicadas por la víctima, al tiempo que se secuestró el arma blanca presuntamente utilizada por el imputado.

La UFI N.º 11 del Departamento Judicial de Morón intervino en la investigación y caratuló el caso como homicidio agravado por el vínculo (femicidio), cuya única pena posible es la prisión perpetua, conforme al artículo 80, inciso 11, del Código Penal.