Alerta amarilla por ola de frío, vientos fuertes y Zonda en 12 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes 7 de septiembre de 2026 una serie de alertas amarillas por frío extremo, vientos intensos y viento Zonda que afectan a la provincia de Buenos Aires y a otras 11 jurisdicciones del país. El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió sobre condiciones que pueden generar riesgos para la salud, la circulación y las actividades al aire libre.

Alerta por frío extremo

La alerta amarilla por frío extremo abarca la provincia de Buenos Aires, el sureste de Entre Ríos, el norte de Corrientes, Misiones y el este de Jujuy. Se esperan temperaturas notablemente bajas que pueden impactar especialmente a personas vulnerables, trabajadores a la intemperie y servicios de salud.

Alerta por vientos fuertes

Paralelamente, rige una alerta amarilla por vientos en el noroeste de San Luis, el oeste de Córdoba, el noroeste de San Juan, sectores del oeste y este de La Rioja y Catamarca, una zona del noroeste de Tucumán, el oeste de Salta y Jujuy.

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Según el SMN, el área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos. En el resto de la región se prevén vientos del norte de 35 a 50 km/h, con ráfagas de hasta 75 km/h.

Alerta por viento Zonda

También se mantiene alerta amarilla por viento Zonda en el centro de San Juan y Catamarca, sectores del este de La Rioja y del noroeste de Tucumán, y el centro de Salta y Jujuy. Se estiman velocidades de 30 a 50 km/h, con ráfagas de hasta 70 km/h. Este fenómeno puede reducir la visibilidad, generar un aumento repentino de las temperaturas y producir condiciones muy secas, con riesgo de incendios y afectación a la calidad del aire.

Pronóstico para el AMBA

En el AMBA, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado. Se espera un ambiente frío y ventoso, con cielo algo nublado. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 5 °C y la máxima alcanzará los 14 °C.